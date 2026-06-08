Bản lĩnh của cô gái trẻ khi yêu đàn ông đã từng có 'nhiều tập'

Lan Anh đứng bên cửa sổ, nhìn những vệt nắng gắt gỏng của tháng 6 dội xuống mặt đường nhựa bốc hơi nghi ngút. Ở tuổi 24, cái tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân, Lan Anh khiến bạn bè không khỏi ngỡ ngàng khi trao gửi trái tim cho một người đàn ông hơn cô 16 tuổi. Anh không có vẻ ngoài của một 'soái ca' ngôn tình, chẳng có profile hào nhoáng, lại mang theo 'di sản' của hai cuộc hôn nhân dang dở và những đứa con riêng.



Tình yêu không có lỗi ở thời điểm hay quá khứ. (Ảnh minh họa)



Anh không phải kiểu đàn ông khiến người ta phải ngoái nhìn ngoài phố. Gương mặt anh hơi sạm vì sương gió, vóc dáng đậm người, mái tóc đã bắt đầu thưa dần ở trán. Trong những buổi tụ tập, bạn bè Lan Anh thường rỉ tai: "Nhìn anh ta cứ ‘cũ kỹ’ thế nào ấy, lại còn hai đời vợ, con cái nheo nhóc. Cậu trẻ thế này, thiếu gì sự lựa chọn bóng bẩy hơn?"



Lan Anh chỉ cười. Sự lựa chọn "bóng bẩy" mà họ nói, cô đã từng thử, nhưng chúng giống như những que kem mùa hè: ngọt ngào chớp nhoáng rồi tan chảy nhanh chóng, để lại sự bết dính phiền lòng. Còn anh, anh giống như bóng râm của một cây đại thụ – lặng lẽ, vững chãi và bao dung.



Sự ga lăng của anh không nằm ở những món quà xa xỉ để khoe khoang. Nó nằm ở cách anh luôn xuất hiện đúng lúc. Lan Anh nhớ một trưa hè nắng như đổ lửa, xe cô bị thủng lốp trên đoạn đường vắng. Trong lúc cô hoang mang giữa cái nóng hầm hập, anh xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại nhưng tay chân thoăn thoắt thay lốp xe cho cô. Xong việc, anh không kể công, chỉ mở một chai nước lạnh đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng bảo: "Em uống đi cho dịu, nắng này dễ say lắm."



Tối nay, anh đưa Lan Anh đi dạo phố bằng chiếc xe cũ nhưng máy lạnh luôn được bật sẵn ở nhiệt độ vừa phải nhất với cô.



"Cuối tuần này anh phải đưa mấy đứa nhỏ đi bơi," anh ngập ngừng, giọng trầm và thật thà. "Vợ cũ của anh bận việc đột xuất. Nếu em không phiền, mình dời lịch xem phim sang tuần sau nhé?"



Lan Anh nhìn nghiêng khuôn mặt anh. Ở người đàn ông này, quá khứ không phải là thứ để che đậy. Anh luôn rõ ràng về những "mảnh vỡ" của mình. Anh chu cấp đầy đủ cho con, đối xử văn minh với người cũ và chưa bao giờ để Lan Anh cảm thấy mình là người đứng sau những mối quan tâm đó.



"Em không phiền," Lan Anh mỉm cười. "Ngược lại, em thấy yên tâm vì anh là người cha có trách nhiệm."



Cô chợt nhận ra, sự chênh lệch 16 tuổi và những đổ vỡ trước đó đã dạy cho anh cách "yêu chiều" một người phụ nữ đúng nghĩa. Những chàng trai trẻ cô từng gặp thường bận tâm đến việc mình trông thế nào trong mắt thiên hạ, còn anh chỉ bận tâm xem Lan Anh có đang thoải mái hay không. Anh biết khi nào cô mệt để im lặng lắng nghe, biết món nào cô thích để tự tay vào bếp, và biết cách bảo vệ cô trước những lời xì xào của gia đình bằng sự điềm đạm, chân thành nhất.



Khi xe dừng trước cửa nhà Lan Anh, cái nóng oi nồng của buổi ngày đã dịu bớt, nhường chỗ cho những cơn gió đêm muộn thổi qua tàn lá phượng già. Anh bước xuống, che tay lên trần xe để cô không bị cộc đầu – một thói quen nhỏ nhặt nhưng chưa bao giờ anh quên.



"Anh biết mình không phải là một ‘bản hồ sơ’ đẹp cho một cô gái như em," anh nói khẽ dưới ánh đèn đường vàng vọt.



Lan Anh nắm lấy bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của anh, đáp lại bằng giọng kiên định: "Người ta thường chọn yêu những gì hoàn mỹ, còn em chọn yêu một người đàn ông đã đi qua bão giông để biết cách giữ cho ngọn nến trong lòng em không bị tắt. Mùa hè này dù nắng gắt đến đâu, em biết mình luôn có một bóng râm để trú chân."



Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ tay cô. Giữa phố thị ồn ào và đầy rẫy những tiêu chuẩn hào nhoáng, Lan Anh hiểu rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở ngoại hình hay xuất thân "sạch sẽ" của một người. Nó nằm ở cách một người đàn ông từng trải qua bao nhiêu lần vụn vỡ vẫn giữ được sự ga lăng, tử tế để nâng niu người phụ nữ đến sau.



Dưới bầu trời đêm đầy sao của mùa hạ, Lan Anh bước vào nhà với nụ cười bình yên. Cô gái trẻ ấy đã chọn, không phải vì bồng bột, mà vì cô đủ bản lĩnh để nhận ra giá trị của một tâm hồn trưởng thành – một bóng râm mát lành giữa cuộc đời đầy nắng gắt.

Tình yêu không có lỗi ở thời điểm hay quá khứ, nó chỉ sai khi chúng ta không đủ bao dung để thấu hiểu những vết sẹo của nhau.

Tình yêu không có một công thức chung. Không có gì đảm bảo rằng một người đàn ông đẹp trai, cùng tuổi sẽ mang lại hạnh phúc bền lâu, cũng như không có gì khẳng định một người đàn ông "nhiều tập" sẽ là một sai lầm.



Cuối cùng, hạnh phúc không nằm ở việc người khác nhìn vào đánh giá ra sao, mà nằm ở cảm giác bình yên mỗi khi thức dậy bên cạnh nhau. Nếu người đàn ông đó dù không hào nhoáng, dù quá khứ có nhiều nốt trầm nhưng mang lại cho bạn sự tôn trọng và cảm giác được là chính mình, thì có lẽ, đó đã là một món quà quý giá của cuộc đời.





Tác giả: Song Tử

Nguồn tin: giadinhonline.vn