U19 Việt Nam thua đau Indonesia phút bù giờ, thấp thỏm chờ vé bán kết

Thua 1-2 trước U19 Indonesia từ bàn phạt đền phút 90+2 ở lượt cuối bảng A, U19 Việt Nam đánh mất ngôi đầu và phải chờ kết quả các bảng còn lại để nuôi hy vọng vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2026

Kết quả này giúp Indonesia giành ngôi nhất bảng A và đoạt vé trực tiếp vào bán kết. Trong khi đó, U19 Việt Nam xếp nhì bảng với 6 điểm và phải chờ cuộc đua đội nhì xuất sắc nhất.

Theo điều lệ giải, ba đội nhất bảng cùng một đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Đáng chú ý, khi xét thành tích các đội nhì bảng, kết quả trước đội cuối bảng ở bảng đấu có 4 đội sẽ không được tính.

Do Myanmar đánh bại Timor Leste ở lượt trận cuối, U19 Việt Nam được tính 3 điểm cùng hiệu số +5 từ chiến thắng 5-0 trước Myanmar trong cuộc đua tranh vé vớt. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Ikeuchi vẫn khá mong manh.

Nguy cơ lớn nhất đến từ bảng B, U19 Thái Lan và U19 Malaysia cùng có 6 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Nếu cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào tối 8-6 kết thúc với tỉ số hòa, cả hai sẽ cùng có 7 điểm. Khi đó, đội đứng nhì bảng B chắc chắn vượt qua U19 Việt Nam trong cuộc đua giành suất dành cho đội nhì xuất sắc nhất.

Trong bối cảnh đó, một kết quả hòa có thể là lựa chọn an toàn cho cả Thái Lan lẫn Malaysia khi vừa giúp hai đội cùng giành quyền vào bán kết, vừa khiến U19 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Các bảng đấu còn lại sẽ kết thúc trong hai ngày 8 và 9-6, thời điểm số phận của U19 Việt Nam tại Giải U19 Đông Nam Á 2026 mới chính thức được định đoạt.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người lao động