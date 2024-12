Công bố nhiều nhân sự chủ chốt cho thành phố Huế trực thuộc trung ương

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc đổi tên đơn vị thành Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế trực thuộc Quân khu 4, do đại tá Phan Thắng làm chỉ huy trưởng. Công an tỉnh này cũng tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc đổi tên thành Công an thành phố Huế, do đại tá Nguyễn Thanh Tuấn làm giám đốc Công an thành phố.