Công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng mà Mr Pips dùng để lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter, SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án. Cơ quan điều tra kêu gọi bị can Lê Khắc Ngọ đầu thú, giao nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, pháp luật.