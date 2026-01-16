Công an TPHCM đột kích hàng loạt 'xưởng' phù phép thịt heo thành thịt đà điểu, dê, nai, nhím

Thực hiện mệnh lệnh của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bànThành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gồm: Cơ sở chế biến thực phẩm, địa chỉ: Nhà không số, ấp 29, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Phong làm chủ; Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG, địa chỉ: 345 Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh do bà Trần Thị Vạn Phước làm Giám đốc; Công ty TNHH thực phẩm Đại Lộc Phát tại địa chỉ: 75/2C Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Phi Long làm giám đốc; tiến hành truy xét các kho lạnh, nhà hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là nơi tiêu thụ các sản phẩm như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk…

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng

Hai đối tượng Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Phi Long

Đối tượng Trần Thị Vạn Phước

Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 08 đối tượng, xác định từ khoảng cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn hàng giả là sản phẩm từ đà điểu, sản phẩm từ dê - bắp dê Úc, sản phẩm từ thịt nhím (thịt nhím cắt lát), sản phẩm từ nai - thịt nai được làm giả từ thịt heo, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.Trong thời gian tới, tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật thu giữ

Các cơ sở sản xuất, đóng gói của các đối tượng

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo trong thời gian tới, thị trường thực phẩm luôn sôi động để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao; để đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng, nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thực phẩm, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo vệ sinh trong lựa chọn, chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm; chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sản phẩm như đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế… tại cơ quan có thẩm quyền hoặc có sản xuất, chế biến thực phẩm đặc điểm nhận dạng riêng, ứng dụng công nghệ số để định danh, xác thực, mã hoá thông tin sản phẩm; cam kết không buôn bán hàng giả, hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; không sử dụng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật trong chế biến thực phẩm. Đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong xác minh, truy vết nguồn gốc thực phẩm để xử lý theo quy định đối với các hành vi sả xuất, chế biến, kinh doanh hàng giả là lương thực thực phẩm, hàng hóa là thực phẩm không có hóa đơc hứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ…

Tác giả: A Quân

Nguồn tin: congan.com.vn