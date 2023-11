Công an TP HCM truy tìm Hồ Há Chẩy

Ngày 16-11, Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định "Truy tìm đối tượng truy nã" đối với Hồ Há Chẩy (SN 1978, ngụ quận Bình Tân) về tội "Buôn lậu".

Hồ Há Chẩy đã có hành vi tổ chức, sử dụng pháp nhân Công ty Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt và Công ty Nhất Minh nhập khẩu một lượng lớn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Hồ Há Chẩy

Theo 10 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa ngày 30-12-2013, số hàng nhập khẩu này chứa trong 10 container.

Hồ Há Chẩy đã cố ý chỉ đạo đồng phạm khai báo gian dối, gây thất thu tiền thuế đặc biệt lớn cho nhà nước.

Công an TP HCM đề nghị người dân bắt được Hồ Há Chẩy hoặc biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố hoặc công an gần nhất.

Tác giả: PHẠM DŨNG

Nguồn tin: Báo Người lao động