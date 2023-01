Công an tỉnh Nghệ An quyết liệt xử lý vi phạm về pháo

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để nhân dân trên địa bàn vui Tết đón Xuân bình yên…

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức 3.134 buổi tuyên truyền tại các khối xóm, trường học với hơn 130.158 người tham dự; 660 buổi tuyên truyền, vận động cá biệt đối với 1.129 người, có sự tham gia của 965 người có uy tín; Thành lập 61 tổ tuyên truyền lưu động, tiến hành 1.830 lượt tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo tại các tuyến biên giới, địa bàn ven biển, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT; Tổ chức cho 1.561.210 lượt hộ gia đình, 698 cơ quan, đơn vị ký cam kết không tham gia sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo…

Thành lập các tổ tuyên truyền lưu động trên các tuyến, địa bàn, vùng trọng điểm phức tạp về pháo và tổ chức ký cam kết cho các hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp và hàng trăm ngàn lượt học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên và nhân dân với nội dung "Không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm".

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động, Công an các đơn vị, địa phương đã thu hồi được 28,2 kg pháo, 627 quả pháo, 7 hộp pháo, 34,5kg thuốc pháo. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã đẩy mạnh đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 333 vụ, 389 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo thu giữ gần 6,8 tấn pháo các loại; khởi tố, điều tra 116 vụ, 145 bị can phạm tội về pháo. Điển hình như khoảng 3h ngày 23/10/2022, tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Đồn Biên phòng Quốc tế Cửa khẩu Bờ Y, Công an xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum phá chuyên án, bắt đối tượng Trương Thanh Quý (SN 1990), trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 551,8 kg pháo nổ.

Hay ngày 15/11/2022, Công an thị xã Thái Hòa bắt 2 đối tượng Hồ Mạnh Hùng (SN 1983), trú tại khối Trung Cấp, phường Long Sơn, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An và Phan Thị Thu Hằng (SN 1982), trú tại xóm 11, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ 140 kg pháo nổ. Gần đây nhất, ngày 8/12/2022, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Đồn biên phòng Cửa khẩu Nậm Cắm phá chuyên án, bắt 2 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm, thu 1,5 tạ pháo nổ các loại...

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân