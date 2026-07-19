Hạ gục Pháp theo kịch bản “điên rồ” với 10 bàn thắng, ĐT Anh giành hạng 3 World Cup 2026

Sau khi cùng thất bại ở bán kết, cả tuyển Anh và Pháp phải “bất đắc dĩ” gặp nhau ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026, trận đấu mang nhiều tính chất danh dự hơn là danh hiệu. Thế nhưng, cả hai đội rốt cuộc đã khiến tất cả phải bất ngờ khi cùng nhau tạo ra một “bữa tiệc bàn thắng” trước khi chia tay giải đấu lớn nhất hành tinh.

Bất ngờ lớn nhất của trận đấu nằm ở cái cách mà tuyển Pháp sụp đổ, vỡ trận, phải nhận tới 4 bàn thua ngay trong hiệp 1.

Tuyển Anh thay một số vị trí ở đội hình xuất phát, trong đó bộ đôi Bellingham và Kane đều chỉ ngồi trên ghế dự bị. Thế nhưng, Tam Sư lại chơi vô cùng áp đảo trong hiệp đầu tiên, khi mà Pháp dường như không còn là chính mình bởi những áp lực tâm lý sau khi đã thua ở bán kết.

Tuyển Anh gây áp lực cao ngay từ đầu và thành quả đã đến rất sớm với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Tiền vệ trung tâm Rice băng lên cắt đường chuyền của một cầu thủ Pháp trước khi tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Maignan không thể cản phá.

Anh dẫn Pháp tới 4-0 ngay trong hiệp 1.

Bàn thắng sớm của tuyển Anh khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Tuyển Pháp cũng dâng cao sau bàn thua nhưng chính điều đó lại là cơ hội để Tam Sư khai thác những khoảng trống và lỗ hổng phòng ngự của đội bóng áo lam. Bên kia chiến tuyến, Mbappe vẫn đá chính nhưng anh không tạo được sự khác biệt.

Phút 19, Anh lần thứ hai trừng phạt sai lầm hàng phòng ngự Pháp bằng bàn nhân đôi cách biệt. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, trung vệ Konsa bật cao đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 37, lưới của Pháp lần thứ 3 phải rung lên. Anh phản công chỉ với Rashford và Saka nhưng đã gây náo loạn cho hàng thủ Pháp. Sau rất nhiều nỗ lực dứt điểm bị cản phá, cuối cùng Saka cũng đã dứt điểm thành bàn để giúp Tam Sư nới rộng cách biệt.

“Ác mộng” cho Pháp tiếp diễn ở phút 45 khi họ phải hứng bàn thua thứ 4. Từ đường chuyền của đồng đội, Saka di chuyển vào khoảng trống rồi tung ra cú đá quyết đoán bằng chân trái, đưa bóng về góc thấp không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Dẫn 4 bàn chỉ sau hiệp 1, người hâm mộ có lẽ đều tin vào một chiến thắng cho tuyển Anh, nhưng Pháp lại gây bất ngờ ở hiệp đấu thứ hai, khi liên tiếp tạo ra những bàn thắng.

Có lẽ vì không muốn rời World Cup bằng hình ảnh ê chề, “Gà trống Gô-loa” vùng lên dữ dội với mục tiêu ghi những bàn thắng danh dự.

Phút 48, hy vọng ít nhiều nhen nhóm cho Pháp khi họ có bàn gỡ đầu tiên. Olise đi bóng rồi chọc khe chính xác để Mbappe thoát xuống dứt điểm thành bàn.

Chỉ khoảng 7 phút sau, “Gà trống” lại có thêm bàn thắng theo cách khá dễ dàng. Lần này, bóng được Mbappe chuyền cho Barcola băng xuống vừa chạy vừa dứt điểm tung lưới ĐT Anh.

Hai bàn gỡ giúp Pháp càng chơi hứng khởi hơn. Họ tiếp tục dồn lên tấn công và có được bàn gỡ thứ ba ở phút 66. Olise và Mbappe có pha đập nhả rất hay trước khi số 10 của ĐT Pháp dứt điểm chuẩn xác, rút ngắn tỷ số xuống 3-4 cho Les Bleus.

Mbappe chơi nỗ lực trong hiệp hai.

Trong những phút sau đó, tuyển Anh đã lùi đội hình thấp hơn với hy vọng bảo toàn chiến thắng. Đến phút 87, Tam Sư còn có thêm bàn thứ 5 sau pha dứt điểm sở trường của Saka.

Tuy nhiên, cao trào tiếp tục nổ ra ở những phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+6, Pháp có bàn rút ngắn cách biệt xuống 4-5 với pha lập công của Dembele. Dù vậy, bàn thắng đó không giúp thay đổi kết quả, thậm chí 1 phút sau, tuyển Anh còn có thêm bàn thứ 6 sau pha độc diễn đi bóng rồi dứt điểm của Bellingham.

Chung cuộc, Anh giành chiến thắng trước Pháp với tỷ số 6-4. Đây có thể coi là kịch bản “điên rồ”, gần như không ai có thể hình dung ra.

Bữa tiệc bàn thắng cũng là lời chia tay của 2 đội Anh và Pháp trước khi kết thúc hành trình của mình tại World Cup 2026, giải đấu mà họ đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Tỷ số chung cuộc: Anh 6-4 Pháp

Đội hình xuất phát:

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn