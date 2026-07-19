Nghệ An phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hơn 95,5% dân số vào cuối năm 2026

Người dân đến khám, điều trị bệnh tại cơ sở 3, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh. (Ảnh: THU SƯƠNG)

Tại kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu đến hết năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 95,5% dân số, đến năm 2030 đạt bảo hiểm y tế toàn dân.

Nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, địa bàn đặc biệt khó khăn. Bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả, cân đối và bền vững; đáp ứng yêu cầu thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh...

Mỗi ngày, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh tiếp nhận hơn 3 nghìn lượt khám ngoại trú và khoảng 1 nghìn người bệnh điều trị nội trú.

Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể về bảo hiểm y tế.

Đa dạng hóa nguồn lực, phát triển đối tượng và thực hiện chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Chăm sóc y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sở Y tế Nghệ An được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Bộ Y tế trước ngày 25/12 hằng năm. Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị các nội dung cần chỉ đạo để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện Kế hoạch.

Cùng với đó, kịp thời báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch hành động theo quy định.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 3.286.592 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 98,4% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng 120.589 người so với năm 2025. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn