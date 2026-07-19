20 năm, 6 kỳ World Cup , từ thần đồng, kẻ thất bại rồi trở thành huyền thoại: Hành trình vĩ đại của Messi trước trận chung kết cuối cùng

Nếu trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha thực sự là lần cuối Lionel Messi góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, đó sẽ là cái kết trọn vẹn cho một hành trình kéo dài suốt 20 năm. Ít có cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá thế giới trải qua nhiều phiên bản của chính mình tại World Cup như Messi. Anh từng là tài năng trẻ được kỳ vọng, ngôi sao số một, đội trưởng, kẻ thất bại, á quân, nhà vô địch và giờ là người nắm giữ hàng loạt kỷ lục vĩ đại nhất giải đấu.

World Cup 2006: Cậu bé tóc dài gây kinh ngạc

Ngày 16/6/2006, Messi có trận ra mắt World Cup khi mới 18 tuổi. Khi ấy, anh vẫn khoác áo số 19 và chỉ là phương án dự bị trong đội hình của HLV Jose Pekerman. Được tung vào sân ở trận gặp Serbia và Montenegro, Messi lập tức để lại dấu ấn bằng một bàn thắng trong chiến thắng 6-0 của Argentina.

Cựu đồng đội Maxi Rodriguez sau này nhớ lại: "Chúng tôi biết cậu ấy là một chàng trai đặc biệt". Kết thúc giải đấu đầu tiên với 3 trận, 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, Messi cùng Argentina dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước Đức.

Lionel Messi mặc áo số 19 tại World Cup 2006 (Ảnh: Sampics thuộc Getty Images)

World Cup 2010: Danh hiệu Quả bóng Vàng không giúp Messi tỏa sáng

Bốn năm sau, Messi đến Nam Phi với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau mùa giải bùng nổ cùng Barcelona. Khoác lên mình chiếc áo số 10 huyền thoại, anh thi đấu trọn vẹn cả 5 trận nhưng không ghi nổi bàn thắng nào. Argentina dưới thời Diego Maradona tiếp tục gục ngã trước Đức ở tứ kết, khép lại một kỳ World Cup đầy tiếc nuối.

Messi thi đấu cho đội tuyển Argentina tại World Cup 2010 (Ảnh: Getty Images)

World Cup 2014: Chỉ cách đỉnh cao đúng một trận đấu

Đây là giải đấu đánh dấu Messi thực sự trở thành linh hồn của Argentina. Anh ghi 4 bàn, liên tục tỏa sáng để đưa Albiceleste vào chung kết sau 24 năm chờ đợi. Tuy nhiên, giấc mơ nâng cúp tan vỡ khi Mario Götze ghi bàn giúp Đức thắng 1-0 trong hiệp phụ.

Hình ảnh Messi lặng lẽ nhìn chiếc cúp vàng sau trận chung kết trở thành một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử World Cup. Dù vậy, anh vẫn được trao Quả bóng Vàng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Lionel Messi ngắm nhìn chiếc cúp vô địch World Cup 2014 sau thất bại của Argentina trước Đức trong trận chung kết tại Brazil (Ảnh: Getty Images)

World Cup 2018: Gồng gánh Argentina giữa khủng hoảng

World Cup tại Nga có lẽ là giải đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của Messi. Argentina bước vào giải với nhiều bất ổn trong nội bộ và mối quan hệ căng thẳng giữa các cầu thủ với HLV Jorge Sampaoli. Messi chỉ ghi được một bàn thắng sau bốn trận, giúp Argentina vượt qua vòng bảng trước khi dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trước tuyển Pháp - đội sau đó lên ngôi vô địch.

Messi trong trận đấu giữa Argentina và Pháp tại World Cup 2018 - (Ảnh: Reuters)

World Cup 2022: Hoàn thành giấc mơ cả đời

Sau nhiều năm chờ đợi, Messi cuối cùng cũng chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup tại Qatar. Anh ghi 7 bàn, có 3 kiến tạo, giành 5 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận và lần thứ hai nhận Quả bóng Vàng World Cup.

Chiến thắng nghẹt thở trước Pháp trong trận chung kết không chỉ mang về chức vô địch thế giới thứ ba cho Argentina mà còn khép lại cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm về vị trí của Messi trong lịch sử bóng đá.

Messi ăn mừng chiến thắng World Cup 2022 (Ảnh: Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket)

World Cup 2026: Chương cuối của một huyền thoại

Bước sang tuổi 39, Messi trở lại World Cup với mục tiêu giúp Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch. Người hâm mộ gọi đây là "điệu tango cuối", bởi rất có thể đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

Và Messi vẫn chứng minh đẳng cấp phi thường. Sau 7 trận, siêu sao sinh năm 1987 đã ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo, góp công lớn đưa Argentina vào trận chung kết thứ ba trong sự nghiệp. Không chỉ vậy, anh còn liên tiếp xô đổ những cột mốc tưởng chừng không thể bị phá vỡ. Messi hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 21 pha lập công, đồng thời trở thành chân chuyền số một lịch sử giải đấu với 12 đường kiến tạo.

Trận chung kết với Tây Ban Nha vì thế không chỉ là cuộc chiến bảo vệ ngôi vương của Argentina mà còn có thể là lời chia tay đẹp nhất dành cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Albiceleste.

Hai mươi năm kể từ ngày cậu bé mang áo số 19 lần đầu bước ra sân khấu World Cup, Messi đã đi hết một vòng tròn của sự nghiệp. Từ tài năng trẻ đầy triển vọng đến biểu tượng bất tử của bóng đá thế giới, anh đã trải qua mọi vinh quang, mọi thất bại và viết nên một hành trình mà rất có thể sẽ không bao giờ có người lặp lại.

Sáu phiên bản Messi tại World Cup: từ năm 2006 đến năm 2026 (Ảnh: Getty Images)

Tác giả: Tú Tú

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn