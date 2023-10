Công an Quỳ Châu: Phá đường dây chuyên bán lẻ ma tuý cho đối tượng nghiện

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Lang Văn Quyết, (sinh năm 2005), trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Quyết tìm mua ma tuý từ vùng biên giới rồi chia thành từng gói (tép) nhỏ, cùng đồng bọn bán lẻ cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Tuy mới 18 tuổi nhưng Lang Văn Quyết rất ma mãnh và liều lĩnh, chống đối quyết liệt khi bị bắt. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, tổ công tác Công an huyện Quỳ Châu và Công an xã Châu Bình đã bắt giữ thành công Quyết và đồng bọn, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tang vật thu giữ gồm 41 tép ma túy, 2,8gam heroin, 02 xe mô tô, 01 điện thoại di dộng.

Tại cơ quan Công an, Lang Văn Quyết và đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Đối tượng Lang Văn Quyết cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Tác giả: Văn Hậu - Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn