Công an phát hiện hàng trăm viên ma túy trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới

Sáng 27-2, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới xác nhận cơ quan công an vừa tổ chức khám xét để điều tra vụ án ma túy tại bệnh viện lớn nhất tỉnh Quảng Bình.

Hàng chục chiến sĩ công an được huy động để khám xét tại đây. Việc khám xét bắt đầu từ chập tối đến tận khuya.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Thông tin về số lượng ma túy trong bệnh viện chưa được công bố cụ thể, nhưng thông tin ban đầu cho biết đã tìm thấy hàng trăm viên ma túy được giấu tại đây.

Đồng thời có nhiều dấu hiệu cho thấy số ma túy có liên quan một doanh nghiệp bên ngoài đang hợp tác xử lý một số công việc mang tính dịch vụ trong bệnh viện.

"Đến thời điểm này cơ quan công an vẫn chưa có thông tin chính thức cho bệnh viện. Chúng tôi chỉ nắm thông tin từ tổ bảo vệ" - nguồn tin này cho biết.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới là bệnh viện cấp 1, trực thuộc Bộ Y tế, là bệnh viện lớn nhất ở tỉnh Quảng Bình.

