Thanh Hóa triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn

Pháp luật

Chiều 23/2, theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an thành phố Thanh Hoá vừa bắt giữ đối tượng Lê Hoài Phương (sinh năm 1997) khi đang vận chuyển 20 bánh heroin và 6.000 viên hồng phiến từ Nghệ An ra Hà Nội.