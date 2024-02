Công an Nghệ An tổ chức chúc Tết, đón Giao thừa cùng cán bộ, chiến sĩ trực Tết

Đến dự đón Tết chia sẻ niềm vui với cán bộ, chiến sĩ có đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Đại tá Nguyễn Đức Cường cùng Lãnh đạo các Phòng, đông đảo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thường trực chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán tại Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, tất cả mọi người dân Việt Nam đều hướng về sum họp gia đình để đón Tết đoàn viên với nhiều hy vọng và mong ước tốt đẹp trong năm mới đang đón chờ phía trước. Tuy nhiên, đối với bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, Công an Nghệ An nói riêng, trước khi nghĩ về Tết đoàn viên thì tất cả đều xác định cho mình nhiệm vụ quan trọng. Đó là: với tinh thân “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niêm vui hạnh phúc của Nhân dân là niềm vui, lẽ sống của mình”, tập trung bảo đảm ANTT phục vụ cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong năm 2023 và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thường trực chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán dự chúc Tết tại Công an tỉnh

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng lưu ý, trong năm 2024, tình hình ANTT trên thế giới và trong nước dự báo tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, mỗi một cán bộ, chiến sỹ cần cố gắng hơn nữa, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ các mặt công tác công an, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Giám Thìn, chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu, không bị động, bất ngờ, bảo đảm tốt ANTT cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh mừng tuổi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thường trực chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán

Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Nguyễn Đức Cường và Đại tá Trần Ngọc Tuấn mừng tuổi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thường trực chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán

Ngay sau khi tổ chức chúc Tết tại Công an tỉnh, Đoàn công tác do đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Trần Ngọc Tuấn và Đại tá Nguyễn Đức Cường cùng đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng đã đến thăm, chúc tết, động viên các lực lượng trực chiến và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Tổ tuần tra vũ trang 373

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng vượt qua khó khăn, bảo đảm ổn định tình hình ANTT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Đội Tuyên truyền – Giáo dục, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Trung tâm thông tin, chỉ huy (Phòng Tham mưu)

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Đội xe (Phòng Hậu cần)

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Cơ yếu Công an tỉnh (Phòng Tham mưu)

Đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm ANTT tại các đơn vị: Phòng Cảnh sát Cơ động, Bệnh viện Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an TP Vinh, Tổ tuần tra vũ trang 373 và các đội công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội), Đội Tuyên truyền – giáo dục (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị), Đội xe (Phòng Hậu cần), Tổ bảo vệ mục tiêu (Phòng Cảnh sát cơ động), Trung tâm thông tin, chỉ huy và Cơ yếu Công an tỉnh (Phòng Tham mưu)…

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Tổ bảo vệ mục tiêu (Phòng Cảnh sát cơ động)

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Công an TP Vinh

Tại các đơn vị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ đã luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm ổn định tình hình ANTT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh chúc cán bộ, chiến sỹ cùng gia đình có một mùa xuân vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Phòng Cảnh sát giao thông

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Phòng Cảnh sát hình sự

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Trại tạm giam Công an tỉnh

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Bệnh viện Công an tỉnh

Tác giả: Phạm Thủy – Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn