Công an Nghệ An ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Công an tỉnh Nghệ An tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng.

Vào dịp cuối năm, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cũng như các hoạt động vui Tết, đón Xuân của nhân dân. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành công điện về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch chỉ đạo và mệnh lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, gắn với các kế hoạch chuyên đề về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống các vi phạm pháp luật về pháo, vũ khí, vật liệu nổ; tổ chức tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm nhằm huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung cao độ, quyết liệt với mục tiêu bảo vệ cho nhân dân vui tết, đón xuân yên vui, an toàn.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.

Nhằm tạo khí thế mạnh mẽ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện mục tiêu trên, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo 100% công an cấp huyện đồng loạt tổ chức lễ ra quân trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại thành phố Vinh, lễ ra quân được tổ chức quy mô cấp tỉnh.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Đây là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đặc biệt, đợt cao điểm diễn ra trước thềm Đại hội Đảng các cấp, do đó, kết quả đợt cao điểm không chỉ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Tết, mà còn là tiền đề quan trọng để bảo đảm an ninh trật tự dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14”.

Công an các đơn vị, địa phương toàn tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bắt đầu từ 8 giờ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung tối đa lực lượng, đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với các loại tội phạm.

Đặc biệt, chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để xảy ra các vụ trọng án. Đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công tác 373 trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là xử lý nghiêm các đối tượng có các hành vi tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tàng trữ mua bán pháo trái phép, cướp giật tài sản, các thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng…

Tác giả: Trung Hiếu - Đình Phượng

Nguồn tin: nhandan.vn