Công an Nghệ An lật tẩy phương thức lừa đảo đặt phòng khách sạn tại trang fanpage giả mạo

Nhiều người dân bị lừa khi đặt phòng khách sạn

Ngày 19/4, Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua lập các website, fanpage giả mạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chính thống tại địa phương vẫn tiếp tục diễn ra và gây bức xúc đối với khách du lịch.

Trang fanpage khách sạn Summer Cửa Lò lên tiếng cảnh báo với du khách.

Động thái này xuất phát từ việc, lợi dụng nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao, nhất là vào mùa cao điểm, nhiều đối tượng đã lập các trang fanpage giả mạo của các khu du lịch, khách sạn lớn để lừa đảo khách hàng đặt phòng.

Những fanpage này thường đăng tải hình ảnh và thông tin hấp dẫn với các chương trình khuyến mãi "giá sốc" như: Combo 2 ngày 1 đêm chỉ 399.000 đồng/người; Miễn phí buffet sáng và vé tham quan khu du lịch; Tặng kèm dịch vụ xe đưa đón tại bến xe hoặc sân bay Vinh...

Do nhu cầu đặt phòng để đi du lịch, nhất là thời điểm chuẩn bị bước sang mùa du lịch và thời điểm khai mạc mùa du lịch Cửa Lò vào ngày 19/4, nên nhiều khách hàng đã tin tưởng đặt phòng rồi sập bẫy.

Nhiều đối tượng đã lập các trang fanpage giả mạo của các khu du lịch, khách sạn lớn để lừa đảo.

Đại diện Khách sạn Summer Cửa Lò cho biết, đơn vị chỉ có duy nhất một trang fanpage, nhưng thực tế trên mạng xã hội Facebook hiện nay các đối tượng lừa đảo đã lập rất nhiều fanpage giả mạo.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo này thường là sau khi khách hàng vào các trang fanpage giả và nhắn tin đặt phòng thì chúng sẽ tạo ra một mã đặt phòng giả, có kèm thông tin của khách sạn, thông tin người đặt phòng, và số tài khoản ngân hàng giống như của các khách sạn thật. Sau đó, chúng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc từ 10% đến 50% để "giữ chỗ".

Tuy nhiên, sau khi đã nhận được tiền cọc, các đối tượng lừa đảo tiếp tục dẫn dụ "con mồi" sang vòng lừa đảo thứ 2 bằng cách giả nhân viên lễ tân khách sạn, gọi điện báo cho khách hàng rằng đã chuyển sai cú pháp nội dung, không khớp với mã lệnh của hệ thống.

Nếu khách hàng không tỉnh táo mà tiếp tục đăng nhập vào các đường link đó thì sẽ bị chiếm tài khoản và rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng Văn hoá - thông tin Tp.Vinh cho biết, với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lựa chọn những khách sạn, cơ sở lưu trú, địa điểm du lịch trên các fanpage lớn để lừa đảo.

"Đây là một hình thức lừa đảo mới bằng công nghệ cao, các đối tượng tư vấn cho khách hàng với cách thức rất chuyên nghiệp, nếu không cẩn thận và nâng cao cảnh giác, du khách sẽ rất dễ bị dính bẫy", ông Vinh nói.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mùa du lịch cao điểm



Theo Công an Nghệ An, các phương thức giả mạo đã được phát hiện như sau: Đầu tiên là cung cấp tour du lịch với giá rẻ hơn so với giá thị trường. Với hình thức ưu đãi này khiến nhiều người tin tưởng và quyết định đặt cọc hoặc thanh toán trước để giữ được chỗ.

Sau đó, các đối tượng sẽ sao chép hoặc tự tạo ra các đánh giá giả mạo nhằm tạo dựng niềm tin cho khách hàng. Tiếp đó là gây sức ép tâm lý để khách hàng thanh toán nhanh chóng.

Các đối tượng thường sử dụng những thủ đoạn gây sức ép tâm lý như "chỉ còn vài suất", "khuyến mãi chỉ có hôm nay" để thúc giục khách hàng quyết định thanh toán nhanh chóng mà không có thời gian suy nghĩ hoặc kiểm tra kỹ thông tin.

Cuối cùng là chuyển hướng khách hàng đến website giả mạo. Sau khi liên lạc được với khách hàng, đối tượng có thể gửi link chứa mã độc để tiếp tục thu thập thông tin thẻ tín dụng, mật khẩu hoặc yêu cầu khách hàng thanh toán qua các phương thức không an toàn.

Vào ngày 19/4, Cửa Lò chính thức khai mạc du lịch.

Vì vậy, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân các cách thức phòng tránh bị lừa đảo trong mùa du lịch.

Trong đó, đối với khách du lịch luôn xác minh thông tin đặt phòng qua nhiều nguồn: kiểm tra thông tin từ website chính thức, tổng đài hỗ trợ hoặc tham khảo qua các ứng dụng Agoda, Booking.com.

So sánh, đối chiếu số điện thoại và email mà fanpage cung cấp với thông tin chính thức trên website của khu nghỉ dưỡng hoặc các trang uy tín về du lịch. Đặc biệt là luôn cảnh giác với yêu cầu thanh toán ngay lập tức.

Trường hợp công dân/khách du lịch phát hiện đã bị lừa đảo thì lưu giữ bằng chứng giao dịch, email, tin nhắn và biên lai giao dịch để làm bằng chứng và trình báo cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Hiện nay, các phòng tại khách sạn lớn cơ bản đã không còn chỗ.

Còn đối với các doanh nghiệp, cơ sở du lịch tại địa phương, cần tăng cường bảo vệ thương hiệu trên mạng xã hội. Doanh nghiệp du lịch cần đăng ký tick xanh chính thức trên Facebook và các nền tảng khác để khách hàng dễ nhận diện (đăng ký theo các điều, khoản quy định của các nền tảng);

Thường xuyên rà soát, phát hiện kịp thời các nền tảng thông tin, trang mạng xã hội giả mạo cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch của mình; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc khi phát hiện.

Ngoài ra, các cơ sở phải đăng các thông báo cảnh báo trên website, fanpage chính thức về tình trạng lừa đảo và hướng dẫn khách hàng cách phân biệt trang thật – trang giả (nếu có); Khi phát hiện các trang giả mạo cần báo cáo trên các nền tảng và trao đổi và báo cáo các cơ quan chức năng theo dõi.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn ven biển Tp.Vinh có 296 cơ sở lưu trú với tổng cộng 11.596 phòng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách từ bình dân đến cao cấp. Trong đó, 18 cơ sở đã được xếp hạng sao (1 khách sạn 5 sao, 5 khách sạn 4 sao và các khách sạn 2-3 sao khác) với 2.487 phòng và 5.063 giường.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn