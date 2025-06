Công an Nghệ An: Giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 5/2025

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tháng 5; báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra và báo cáo tình hình, kết quả giải quyết đơn thư trong tháng.

Theo đó, trong tháng 5/2025, Công an tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành hơn 50 văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng, trọng tâm là công tác phối hợp, tham mưu chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung, điều kiện phục vụ tốt các hoạt động, sự kiện lớn được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an lựa chọn tại Nghệ An như chuỗi hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2025; khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”; kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 02 Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, các vụ việc nổi lên đều được tham mưu giải quyết ổn định ngay từ cơ sở. Liên tục tấn công, trấn áp quyết liệt, mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn được Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao. Điển hình là Phòng An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá chuyên án, bắt 02 đối tượng vận chuyển, mua bán pháo trái phép xuyên quốc gia, thu 1,5 tấn pháo; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá chuyên án, bắt 02 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 06 bánh hêrôin, 24.000 viên ma túy tổng hợp, 02 kg ma túy đá…

Công tác quản lý hành chính nhà nước về ANTT gắn với công tác cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện bài bản, sáng tạo, đột phá, kết quả nhiều mặt công tác đứng tốp đầu cả nước. Nổi bật là quyết liệt tham mưu chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, nhất là tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nghệ An tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ biểu dương là một trong những tỉnh, thành tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ của Đề án 06/CP.

Trong tháng 5, Công an tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần. Đặc biệt, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung, điều kiện liên quan và tổ chức đón tiếp trọng thị, chu đáo, chuyên nghiệp, phục vụ tốt các hoạt động dâng hoa, dâng hương, các hoạt động về nguồn của các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng phát biểu

Tại Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành thảo luận, trong đó tập trung nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong tháng 5/2025.

Về trọng tâm công tác thời gian tới, đồng chí Giám đốc yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, phát sinh "điểm nóng" về ANTT. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, nhận diện, đánh giá về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới; tăng cường đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, làm giảm nguồn cung về ma túy, triệt xoá các đường dây tội phạm ma túy thẩm lậu từ Lào về Nghệ An; Tiếp tục thực hiện hiệu quả tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trườngg theo chỉ đạo của Bộ với phương châm “xử lý 01 vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; làm tốt công tác quản lý hành chính về ANTT, trong đó triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án 06, triển khai các giải pháp cải cách hành chính sáng tạo, đột phá. Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm an toàn các cơ sở cai nghiện, cơ sở giam, giữ. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là tại địa bàn trọng điểm, vùng đặc thù…xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tại các khu dân cư gắn với thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động thiện nguyện. Thực hiện tốt đợt sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; 80 năm Công an Nghệ An.

Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2025, các chỉ tiêu công tác Công an tỉnh giao, tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Bộ giao trong quý 3/2025. Đối với việc thực hiện chủ trương không tổ chức chính quyền cấp huyện, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động rà soát, tham mưu các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không để bị động, những vấn đề phát sinh liên quan phải tham mưu xử lý ngay; tiếp tục chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung, điều kiện liên quan tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 -2030...

Tác giả: Phan Tuyết - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn