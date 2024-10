Công an Nghệ An triệt xóa đường dây buôn bán gần 2,5 tạ pháo lậu

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh. Qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm với số lượng lớn từ tỉnh Quảng Trị về tỉnh Nghệ An và các địa bàn ngoại tỉnh để tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Nhóm đối tượng này hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động, sử dụng mạng xã hội để thay đổi phương thức liên lạc, thường xuyên thay đổi phương tiện, địa điểm giao hàng khiến quá trình đấu tranh của lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận định đây là vụ án phức tạp với sự tham gia của nhiều đối tượng, hoạt động liên tỉnh để vận chuyển, mua bán pháo lậu với số lượng rất lớn, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

4 đối tượng cầm đầu đường dây bị bắt giữ

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định Lê Văn Hoài (sinh năm 1991), trú xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Hoàng Đình Minh (sinh năm 1977), trú xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị là 02 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ liên tỉnh nói trên. Pháo hoa nổ sau khi được các đối tượng mua ở khu vực biên giới sẽ được Lê Văn Hoài và Hoàng Đình Minh thuê Nguyễn Đức Phú (sinh năm 1990), trú xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vận chuyển, cung cấp tới các đầu mối ở trong và ngoài tỉnh. Tại Nghệ An, đối tượng Phan Văn Lương (sinh năm 1982), trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp là đầu mối trực tiếp giao dịch, mua bán pháo từ Hoài và Minh, sau đó mang đi tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau quá trình theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/10/2024, tại tuyến Quốc lộ 48 thuộc xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) tổ chức đón lõng, bắt giữ Hoàng Đình Minh khi đối tượng này đang vận chuyển số lượng lớn pháo từ Quảng Trị ra giao dịch với Phan Văn Lương tại địa bàn tỉnh Nghệ An; tang vật thu giữ gần 01 tạ pháo nổ.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Hoàng Đình Minh

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Văn Lương, Hoàng Đình Minh và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Hoài; thu giữ gần 1,5 tạ pháo nổ.

Hiện, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 04 đối tượng trên để điều tra mở rộng chuyên án.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày (từ ngày 17 - 26/10/2024), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công 02 đường dây mua bán, tàng trữ gần nửa tấn pháo nổ, bắt giữ 12 đối tượng; qua đó thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn