Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh. Về phía Công an Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên



Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, Nhân dân ta. Người đã cống hiến, hi sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và Nhân dân thế giới.

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc dâng lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh



Trước anh linh của Người, lực lượng Công an nhân dân nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”; gương mẫu, tiên phong, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo, thiết thực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất một lòng, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.



Tác giả: Minh Khôi - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn