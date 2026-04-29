Công an làm việc với chủ nhà cầm dao dọa chém thợ sửa khóa

Ngày 28/4, Công an phường Dĩ An, TP HCM đã làm việc với những người liên quan để điều tra việc chủ nhà cầm dao dọa chém người thợ khóa.

Tại cơ quan công an, nam chủ nhà thừa nhận có những lời lẽ và hành động thiếu chuẩn mực như video chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, nam thợ khóa cho biết đã nhận tiền công theo thoả thuận, song quá bức xúc trước phản ứng hung hãn của chủ nhà nên đăng video lên trang cá nhân. Hiện tại, video đã được được gỡ bỏ.

Người chồng dùng dao dọa chém thợ khóa trong nhà. Ảnh cắt từ video.

Khoảng 16h ngày 25/4, thấy chồng đi nhậu về vào phòng ngủ khóa cửa, người vợ đập cửa nhiều lần gọi nhưng không thấy phản hồi. Sợ chồng nguy hiểm đến tính mạng, người vợ đã gọi thợ khóa 31 tuổi cùng địa phương đến căn nhà trên đường Lê Hồng Phong nhờ mở cửa.

Khi cửa được phá, người chồng đang ngủ bất ngờ dậy la mắng, dùng thanh gỗ đánh người thợ khóa. Anh này tiếp tục dùng dao đe dọa chém với yêu cầu "sửa lại cửa mới được ra khỏi nhà".

Khi vợ can ngăn giải thích, người chồng quát nạt. Sau một lúc được người nhà can ngăn, nạn nhân thoát được ra ngoài an toàn.

Công an phường Dĩ An đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thống nhất hướng xử lý sự việc theo quy định.

Tác giả: Phước Tuấn

