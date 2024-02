Công an huyện Quỳnh Lưu xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết

Ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024), Đội CSGT – TT Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2024, lực lượng CSGT -TT Công an huyện Quỳnh Lưu đã bố trí lực lượng làm việc "xuyên đêm, xuyên tết 24/24" để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, trong đó có việc xử phạt nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT-TT Công an huyện Quỳnh Lưu trực xuyên Tết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, Đội CSGT - TT Công an huyện Quỳnh Lưu đã huy động trực 100% quân số, ngày đêm bám tuyến, bám đường, địa bàn đảm trách để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên các tuyến giao thông.

CSGT - TT Công an huyện Quỳnh Lưu lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Chỉ tính từ ngày 10/02/2024 đến ngày 12/02/2024 (mùng một đến mùng ba, Tết năm Giáp Thìn), lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an huyện Quỳnh Lưu đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử phạt hơn 10 trường hợp người điều khiển xe ô tô, 70 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm; tạm giữ 50 xe mô tô, 10 xe ô tô.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam vào tối 12/2, lãnh đạo đội CSGT-TT Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, thời gian gần đây, do công tác tuyên truyền sâu, rộng cùng với việc xử lý nghiêm. Đến thời điểm hiện nay, ý thức của người dân khi tham gia giao thông đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, nên năm nay tỷ lệ tai nạn giao thông do bia rượu trên địa bàn giảm rõ rệt.

Kiểm tra nồng độ cồn với tinh thần "không có vùng cấm, không ngoại lệ".

"Với phương châm "không có vùng cấm, không ngoại lệ", lực lượng CSGT - TT công an huyện sẽ duy trì các tổ công tác trên các tuyến xuyên những ngày nghỉ Tết, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, mục tiêu làm giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến rượu, bia, chất kích thích" - vị lãnh đạo này nói.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT- TT Công an huyện Quỳnh Lưu không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý lái xe, người tham gia giao thông vi phạm các quy định về trật tự giao thông những ngày trước và trong tết, mà sẽ tiếp tục bố trí các tổ công tác, siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm những ngày sau Tết nhằm mục tiêu kiềm chế và giảm tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu của năm 2024.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: phapluatplus.vn