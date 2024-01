Công an huyện Qùy Châu triển khai chương trình công tác năm 2024

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, Công an huyện Quỳ Châu đã chủ động, tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, đảm bảo kịp thời, thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, không để xảy ra phức tạp hình thành “điểm nóng” về ANTT. Đã phối hợp với các ban, ngành tham mưu xử lý các hoạt động tranh chấp đất đai, chiếm đất rừng trái phép,... Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn. Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, tuần tra vũ trang được duy trì thường xuyên, chất lượng, góp phần bảo vệ tốt tình hình trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả,…

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Công an huyện Qùy Châu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của Công an huyện Quỳ Châu đạt được trong năm 2023. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới đơn vị tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Chủ động tham mưu, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; nâng cao công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm. Phát huy vai trò lực lượng Công an xã, thị trấn trong bảo đảm an ninh trật tự; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ nhất là không để tình trạng pháo nổ xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024… góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Nhân dân đón Tết, vui xuân an toàn, đầm ấm.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc đã trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Các đội công tác đã kí cam kết thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tặng Công an xã Diên Lãm và Châu Thuận

Tác giả: Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn