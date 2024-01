Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nói về cách xử lý người thợ nề uống rượu đi lạc 3 lần

Tối 16/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa một người thợ nề (thợ xây) đi lạc sau khi uống rượu và đại tá Nguyễn Hồng Phong (Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh) tại chốt cảnh sát giao thông. Sự việc xảy ra ở đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Clip ghi lại sự việc (Nguồn clip: Facebook Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Bác thợ nề đi lạc một tí, cụ thể là 3 lần và ca xử lý nhân văn từ các cán bộ”.

Nội dung clip cho thấy, tại chốt của CSGT, một người đàn ông tên Sử (ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) trình bày với tổ công tác, bản thân đã uống rượu và mất phương hướng, điều khiển xe máy đi lạc tới tận 3 lần, không nhớ đường về nhà.

Khi được hỏi làm nghề gì, người đàn ông trả lời “em làm thợ nề”, hôm nay uống rượu do chủ nhà mời, trên đường về nhà bị mất phương hướng.

Sau khi nghe người đàn ông trình bày, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thấy người này đã uống rượu, nếu tiếp tục điều khiển xe máy sẽ xảy ra tai nạn. Do đó, vị lãnh đạo này yêu cầu ông liên hệ gia đình đến đón. Khi người đàn ông nhấc máy gọi cho vợ, một nữ CSGT trong tổ công tác đã nói chuyện. Sau đó vợ người đàn ông trên đã đến hiện trường.

“Mình làm thợ nề làm sao đủ tiền nộp phạt được?”, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nói và nhắc nhở người đàn ông về việc uống rượu nhiều, đi lạc đường, không may va chạm giao thông sẽ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và những người tham gia giao thông khác.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong bắt tay người đàn ông say rượu, tuyên truyền, nhắc nhở để người tham gia giao thông không vi phạm nồng độ cồn

Clip trên đã thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Hình ảnh đại tá Nguyễn Hồng Phong khuyên nhủ, bắt tay người đàn ông thể hiện rất gần gũi, thân thiện. Hầu hết mọi người đều ca ngợi cách xử lý hợp tình hợp lý của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

“Cách xử lý của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Phong thật ấm lòng người. Chúc anh luôn mạnh khỏe và là người thủ lĩnh ngành đầy nhiệt huyết để mang lại bình an và trật tự xã hội cho người Hà Tĩnh”, tài khoản Phạm Ngọc Dũng bình luận.

Đoạn clip ghi lại sự việc Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp xử lý người thợ nề thu hút hàng nghìn bình luận chia sẻ. Trong đó, đa số các ý kiến cho rằng, đại tá Nguyễn Hồng Phong xử lý có lý, có tình.

Trước clip trên, sáng 17/1, đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tình huống trên xảy ra vào tối muộn ngày 15/1 khi ông đang cùng tổ công tác của Công an TP Hà Tĩnh xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Hàm Nghi.

Theo đại tá Phong, thời điểm đó trời mưa lạnh, ông và tổ công tác phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện say rượu nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tổ công tác ghi nhận người đàn ông đã sử dụng rượu bia nên lập biên bản vi phạm.

“Khi tôi hỏi ông ấy, thấy sự thật thà, chất phác nên đã yêu cầu tổ công tác gọi người thân đến đón về”, đại tá Phong nói.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, ngoài xử phạt người vi phạm, cũng cần có tính nhân văn, nhân đạo. Pháp luật hình sự cũng còn có tính nhân văn chứ nói gì đến hành chính. Chủ yếu là tuyên truyền ý thức của người dân, phạt chỉ là một phần.

“Phong tục tập quán của người Việt Nam đi xây xong, người ta hay cho ăn, uống rượu. Mình từ từ từng bước tuyên truyền chứ không thể nào áp dụng biện pháp hành chính ngay được. Sáng hôm sau, tôi cho công an xã mời ông ấy lên trụ sở để tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu viết cam kết, đây mới là cái quan trọng giúp người dân hiểu”, đại tá Phong nhấn mạnh.

Tác giả: Quỳnh An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn