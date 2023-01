Triệt xoá 4 tụ điểm phức tạp về ma tuý tại Nghệ An

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, vào hồi 8h30, ngày 30/12/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp Công an xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu khám phá chuyên án về ma túy, bắt 9 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 1 bánh heroin, 10g ma túy đá, 0,280g hồng phiến, 2 cân tiểu ly. Mở rộng chuyên án, cảnh sát bắt giữ đối tượng Lương Văn Tuấn (SN 1997), trú tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ

Quá trình điều tra đến nay, cảnh sát đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Quang Văn Anh (SN 1997), trú tại xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu; Lô Văn Khang (SN 1997), Nguyễn Văn Dũng (SN 2000), cùng trú tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp; Trương Văn Huỳnh (SN 1995), trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp và Lương Văn Tuấn (SN 1997), trú tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Đức Vũ - Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân