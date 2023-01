Bắt giữ 04 đối tượng phạm tội về ma túy

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Chương phát hiện một số đối tượng trên địa bàn xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương có dấu hiệu phạm tội mua bán ma túy để phân phối cho các điểm bán lẻ ma túy và các đối tượng nghiện trên địa bàn và các vùng lân cận. Trước tình hình trên, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Thanh Chương xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng đã bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ



Sau một thời gian kiên trì đấu tranh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 06 giờ 30 phút ngày 30/12/2022, tại khu vực thôn Hà Lương, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Công an huyện Thanh Chương phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1993) trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 18gam hêrôin, 100 viên ma túy tổng hợp và các tang vật liên quan.

Cùng thời điểm trên, Công an huyện Thanh Chương đồng loạt bắt giữ 03 vụ, 03 đối tượng trong chuyên án, gồm: Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1969), Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1979) và Trần Văn Xuân (sinh năm 1962), cùng trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương về hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Tang vậy thu giữ 08gam thuốc phiện, 55 viên ma túy tổng hợp, 03 điện thoại di động.

Việc đồng loạt bắt giữ 04 đối tượng nói trên trong một ngày đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, được chính quyền, Nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.







Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn