Tranh cãi chuyện giáo viên khuyên học sinh "không thi" vào lớp 10 công lập

Lời khuyên từ giáo viên: Thực tế hay áp lực?

Nhiều luồng ý kiến về tư vấn

Mới đây, trên các hội nhóm phụ huynh tại Hà Nội xuất hiện thông tin "giáo viên chủ nhiệm khuyên học sinh không nên thi vào lớp 10 công lập", thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều phụ huynh cho rằng đây là lời khuyên mang tính thực tế, xuất phát từ việc giáo viên nắm rõ năng lực học sinh. Phụ huynh Nguyễn Thị Hằng, Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: "Với học lực trung bình, khả năng đỗ vào lớp 10 không cao? Thầy cô chỉ đưa ra lời khuyên phù hợp với từng em, bởi lẽ giáo viên cũng muốn dạy được nhiều học sinh giỏi".

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thu Hường, Hà Nội cho rằng việc tư vấn này nhằm đảm bảo cả thành tích của nhà trường lẫn cơ hội "có chỗ học" cho học sinh. "Quan trọng vẫn là phụ huynh theo dõi, hiểu và đánh giá đúng năng lực của con để lựa chọn phù hợp", phụ huynh bày tỏ.

Phụ huynh Chu Thị Dung, Hà Nội cũng bày tỏ sự tin tưởng vào giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt là những thầy cô trực tiếp giảng dạy các môn chính. Theo phụ huynh này, giáo viên là những người hiểu rõ nhất lực học của học sinh và có thể đưa ra tư vấn sát thực tế.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện những ý kiến băn khoăn. Một số phụ huynh cho rằng có thể tồn tại áp lực từ phía nhà trường, gián tiếp tác động đến quyết định đăng ký nguyện vọng của học sinh. Thậm chí, có ý kiến phản ánh việc học sinh bị gọi lên trao đổi riêng khi lựa chọn nguyện vọng "cao hơn khả năng".

Chị Trịnh Phương Thảo, Xuân Mai, Hà Nội chia sẻ, thực tế tình trạng này không phải cá biệt mà có ở nhiều trường. Với những học sinh có kết quả khảo sát thấp, học lực yếu và khó có khả năng bứt phá, nhà trường và giáo viên thường khuyên gia đình sớm cân nhắc phương án khác như nộp hồ sơ vào trường tư theo diện xét học bạ hoặc đăng ký học nghề, tránh hết chỉ tiêu.

Tuy nhiên, chị Thảo cho rằng vấn đề có hai mặt và mỗi gia đình cần cân nhắc dựa trên năng lực thực tế của con. "Với học sinh có học lực trung bình trở lên thì hiếm khi bị khuyên như vậy. Cá nhân tôi vẫn nghĩ các con đi học thì có quyền được dự thi", chị Thảo nói.

Một phụ huynh khác cho rằng: "Thầy cô chịu áp lực thành tích nên can thiệp quá sâu vào việc học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Lời khuyên thậm chí là đề nghị học sinh không nên đăng ký thi vào 10 khiến con giảm ý chí, bất an, mất niềm tin vào khả năng của bản thân trong khi các con được đăng ký tới 3 nguyện vọng".

Những luồng ý kiến trái chiều cho thấy câu chuyện tư vấn thi lớp 10 không chỉ đơn thuần là định hướng học tập, mà còn liên quan đến tâm lý phụ huynh, học sinh cũng như áp lực thành tích trong nhà trường.

Áp lực vô hình phía sau cuộc đua vào lớp 10

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng dù đã có nhiều điều chỉnh nhằm giảm áp lực thi cử, kỳ thi vào lớp 10 vẫn tạo sức ép lớn với học sinh và phụ huynh. Nguyên nhân không chỉ đến từ mức độ cạnh tranh, mà còn từ tư duy thành tích và quan niệm "trường tốt" còn bó hẹp.

Theo ông, áp lực kéo dài có thể khiến học sinh rơi vào trạng thái quá tải, với các biểu hiện như cảm xúc thất thường, giảm tập trung, hiệu quả học tập suy giảm, rối loạn ăn ngủ hoặc học kéo dài nhưng không hiệu quả.

Vì vậy, phụ huynh cần giữ tâm lý ổn định, tránh truyền căng thẳng sang con. Thay vì nhấn mạnh nguy cơ trượt, nên giúp con nhìn lại những lần vượt khó, ghi nhận nỗ lực và củng cố sự tự tin.

Về phương pháp học, ông Nam khuyến nghị học sinh áp dụng chu kỳ học tập hợp lý, chẳng hạn tập trung 25 phút và nghỉ 5 phút, sau mỗi bốn chu kỳ nên nghỉ dài hơn kết hợp vận động nhẹ. Cách này giúp duy trì hiệu suất học tập tốt hơn so với việc học liên tục trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, học sinh cần xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, kết hợp giữa học và nghỉ để tăng khả năng ghi nhớ, thay vì học dồn dập trong trạng thái căng thẳng.

* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: phunuvietnam.vn