Con trâu lạc liên tục tấn công người, xã vùng cao Nghệ An phát thông báo khẩn

Cá thể trâu tấn công người dân tại khu vực xóm Mới, bản Quăn, xã Bình Chuẩn.

Ngày 30/10, ông Hà Vĩnh Ước – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn (Nghệ An) cho biết: Mấy ngày qua, trên địa bàn xã xuất hiện một con trâu lạc tấn công người tại khu vực Xóm Mới, bản Quăn. Đặc biệt, con trâu này thấy người dân đến gần là rượt đuổi. Một số người phải chạy lên cây để thoát nạn.

Trước thực trạng trên, ngày 28/10, UBND xã Bình Chuẩn đã phát đi thông báo tìm chủ sở hữu cá thể trâu lạc tại xóm Mới, bản Quăn. Theo thông báo, cá thể trâu lạc này là trâu trưởng thành, nặng khoảng 200-250kg, màu đen, đuôi và cổ có màu trắng.

Đến chiều 29/10, trên địa bàn xã đã ghi nhận 7 người bị con trâu này tấn công. Tuy đến thời điểm này xã chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương do trâu tấn công nhưng để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND xã Bình Chuẩn đã phát đi thông báo tìm chủ nhân cá thể trâu nói trên đồng thời yêu cầu người dân không nên qua lại khu vực trâu tấn công người, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn cho biết.

Theo văn bản của UBND xã Bình Chuẩn, qua theo dõi UBND xã nhận thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được chủ sở hữu cá thể trâu nói trên, đồng thời cá thể trâu này tiếp tục gia tăng số lần tấn công người, đe dọa tính mạng và sức khỏe của người dân, gây hoang mang cho nhân dân trong khu vực, ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Nếu không có người đến nhận chủ sở hữu và xử lý cá thể trâu nói trên thì UBND xã Bình Chuẩn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, UBND xã Bình Chuẩn cũng giao ban quản lý bản Quăn tổ chức, phân công người theo dõi lộ trình và hoạt động của cá thể trâu nói trên để kịp thời thông báo cho mọi người và cơ quan chức năng xử lý kịp thời, phòng tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các bước tiếp theo.

