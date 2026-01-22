Indonesia tìm thấy nạn nhân thứ 3 và hộp đen máy bay gặp nạn ở Sulawesi

Ngày 21/1, Đại tá Dodog Triyo Hadi, người tham gia vào chiến dịch cứu hộ máy bay gặp nạn ATR 42-500 cho biết đã tìm thấy hộp đen, thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm buồng lái vẫn còn gắn liền với phần đuôi máy bay, bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 150 mét dưới đỉnh núi. Quá trình trục vớt các phần xác máy bay và thiết bị kéo dài nhiều giờ đồng hồ do vị trí địa hình đồi núi. Đội kỹ thuật đã tháo thiết bị ra khỏi giá đỡ ở đuôi máy bay, bảo toàn tính toàn vẹn vật lý. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận hộp đen, để xem xét các đoạn hội thoại cuối cùng trong buồng lái phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nguồn: Basarnas

Cùng ngày người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia, Thượng tướng Không quân Mohammad Syafii cho biết, nhóm tìm kiếm cứu nạn liên hợp đã tìm thấy lại các bộ phận thi thể của ba nạn nhân. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định do quá trình sơ tán vẫn đang diễn ra. Công tác tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân còn lại vẫn đang tiếp tục, song gặp nhiều khó khăn do hiện trường vụ tai nạn ở khu vực địa hình núi non hiểm trở, thời tiết xấu. Các đội cứu hộ buộc phải sử dụng đường hàng không để tìm kiếm, đẩy nhanh quá trình sơ tán và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp.

Trước đó hôm 17/01, máy bay cánh quạt ATR 42-500 do Hãng hàng không Indonesia (Indonesia Air Transport) vận hành, đang trên đường từ Yogyakarta đến tỉnh Nam Sulawesi thì gặp nạn. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy máy bay đã lệch khỏi đường bay dự kiến ​​trong quá trình hạ cánh và đâm vào sườn núi. Thời điểm gặp nạn, máy bay chở 8 thành viên phi hành đoàn và 3 người từ Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia.

Tác giả: Tuấn Dũng

Nguồn tin: vov.vn