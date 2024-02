Con nợ bị nhóm côn đồ đánh chấn thương sọ não

Vùng đầu và mặt ông Hùng be bét máu sau khi bị nhóm côn đồ kéo tới nhà hành hung, xiết nợ - Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngày 24-2, một lãnh đạo Công an huyện An Lão cho biết đơn vị này đang điều tra vụ việc một nhóm côn đồ kéo đến nhà dân để xiết nợ, hành hung con nợ nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não.

Trước đó, vào chiều 7-2 (tức 28 tháng chạp), ông Vũ Đức Hùng (50 tuổi, trú tại thị trấn Tràng Sơn, huyện An Lão) đang ở nhà thì thấy xuất hiện một nhóm khoảng 5-6 người cùng ở địa phương xông vào nhà chửi bới, hành hung.

Your browser does not support the video tag.

Nghi vấn nhóm người xông vào nhà đánh ‘con nợ’ chấn thương sọ não

Tại đây, ông Hùng bị nhóm người này dùng ghế gỗ, gậy, cốc thủy tinh đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt, bụng… cho đến khi ngã gục, bất tỉnh trong tình trạng chảy nhiều máu vùng đầu.

Trước khi rời đi, nhóm người này còn phá hủy thêm nhiều đồ vật có giá trị ở trong nhà và lấy đi hơn 2 triệu đồng trong túi quần của ông Hùng.

Nạn nhân sau đó được vợ con, người thân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng để cấp cứu.

Nhóm côn đồ kéo đến nhà con nợ để đòi tiền không được đã quay ra hành hung khiến nạn nhân phải nhập viện - Ảnh cắt từ video

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hùng cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc là do trước đó có vay nợ với lãi suất cao của một người bạn ở cùng địa phương.

Cụ thể vào năm 2010, ông Hùng vay bạn số tiền 100 triệu đồng với mức lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Đến năm 2011, tiếp tục có vài lần vay thêm của người bạn này mỗi lần vài chục triệu đồng.

Liên tiếp những năm sau đó, ông Hùng đều đặn trả lãi cao với lịch 10 ngày sẽ trả lãi một lần. Tuy nhiên, đến năm 2018, tổng nợ gốc và lãi cộng dồn của ông Hùng được tính lên đến 1,8 tỉ đồng và yêu cầu phải trả đủ một lần nên dẫn tới mâu thuẫn.

"Những năm gần đây kinh tế khó khăn khiến tôi không còn khả năng trả lãi và gốc nên đã xin khất nợ nhưng họ không đồng ý. Suốt từ năm 2019 đến nay, nhà tôi thường xuyên bị tạt sơn, mắm tôm... khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng và tâm lý của mọi người cũng hoang mang, sợ hãi" - ông Hùng chia sẻ.

Nhiều đồ đạc trong nhà ông Hùng bị nhóm côn đồ đập phá và thường xuyên tạt chất bẩn khiến cuộc sống sinh hoạt của các thành viên trong gia đình đảo lộn - Ảnh: Gia đình cung cấp

Đỉnh điểm vào ngày 7-2, nhóm này tiếp tục đến nhà con nợ để đòi tiền không được đã quay ra phá hủy đồ đạc, dùng nhiều đồ vật cứng đánh liên tiếp vào đầu và lấy đi mất hơn 2 triệu đồng trong túi quần ông Hùng.

"Khi đang điều trị tại bệnh viện, gia đình tôi cũng đã trình báo đến công an sở tại nhưng trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn vừa qua, nhà tôi tiếp tục bị tạt sơn, chất bẩn vào nhà khiến mọi người sợ hãi" - ông Hùng cho biết thêm.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, ông Hùng nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, các vết thương tại vùng đầu phải xử lý khâu hàng chục mũi và nhiều bộ phận khác trên cơ thể cũng bị thương tích.

Tác giả: Tiến Thắng