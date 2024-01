Cầu thủ hành xử như côn đồ, đấm gục trọng tài ở giải phong trào

Your browser does not support the video tag.

Trọng tài Lê Thế Kiệt bị đấm gục ngay trên sân.

Sự cố diễn ra trong trận đấu giữa 2 đội Lão tướng Doanh Nhân Quảng Ngãi và đội Cealdon. Phút 19, trọng tài Kiệt thổi phạt cầu thủ Lão tướng Doanh Nhân Quảng Ngãi phạm lỗi với đối phương. Đại diện miền Trung phản ứng mạnh khi cho rằng cầu thủ đối phương tự ngã chứ không hề bị phạm lỗi. Hồng Quang phải nhận thẻ vàng vì lỗi xúc phạm trọng tài.

Thay vì kiềm chế bản thân, Hồng Quang tiếp tục chửi bới và quay lại đấm thẳng vào mặt trọng tài Lê Thế Kiệt. Ông Kiệt choáng váng và nằm gục xuống sân, cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Không dừng lại ở đây, Hồng Quang tiếp tục tìm cách tấn công trọng tài. Cầu thủ này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và khi đi ngang qua bàn trọng tài, Hồng Quang tiếp tục lao đến và định đánh trọng tài nhưng không thực hiện được hành vi.

Trọng tài Lê Thế Kiệt sau đó không tiếp tục cầm còi ở trận đấu này. Anh không gặp vấn đề về sức khỏe nhưng nhường lại nhiệm vụ trong sân cho một trọng tài khác. Đến thời điểm này, Ban tổ chức giải đấu chưa có thông báo nào liên quan đến vụ việc hành hung người khác trên sân.

Trọng tài Lê Thế Kiệt là trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Ông Kiệt tham gia điều hành nhiều trận đấu ở giải futsal VĐQG.

