Con gái Lưu Hương Giang "xả" loạt ảnh ngọt ngào bên Hồ Hoài Anh thời gian qua, khẳng định bố là người hùng

Mới đây bé Mina (tên thật là Hồ Khánh Hà, 12 tuổi), con gái đầu lòng của Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang vừa đăng tải loạt ảnh ngọt ngào bên bố lên mạng xã hội. Trong ảnh, nam nhạc sĩ có nhiều khoảnh khắc ấm cúng, chơi đùa cùng 2 con.

Hình ảnh hiếm hoi của Hồ Hoài Anh do con gái Mina đăng tải.

Nam nhạc sĩ và 2 con gái có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Qua những hình ảnh này, có thể thấy Mina rất yêu và tự hào về bố.

Đáng chú ý, con gái Lưu Hương Giang còn chia sẻ ảnh chụp màn hình những đoạn tin nhắn trò chuyện qua lại giữa 2 bố con. Qua đó có thể thấy Hồ Hoài Anh rất ân cần, luôn quan tâm tới cuộc sống của con gái. Trong tin nhắn, anh gửi lời động viên bé Mina: "Chúc con yêu 1 ngày học thật vui và hiệu quả nhé. Chiều về sớm sinh nhật bà nội con nhé".

Bên cạnh đó, Hồ Hoài Anh còn nhắc nhở chuyện học tập, giúp con gái chọn quần áo, đặt đồ ăn,... Anh thể hiện tình cảm với ái nữ bằng lời nói: "Bố nhớ hình ảnh đáng yêu của con khi nhỏ, lúc nào cũng yêu bố. Con học xong thì gọi bố nhé".

Những tin nhắn quan tâm của Hồ Hoài Anh dành cho con gái.

Nam nhạc sĩ dặn dò ái nữ từ chuyện học hành đến ăn uống, ngủ nghỉ,...

Về phía Mina, nhóc tì không ngại bày tỏ tình cảm của mình với bố. Kèm theo bài viết, con gái Hồ Hoài Anh ngọt ngào gọi bố là "người hùng": "For my hero, chose my dad. Papa's little princess. My dad is the sweetest" (tạm dịch: "Nếu chọn một người hùng, tôi sẽ chọn bố. Công chúa nhỏ của bố. Bố tôi là người ngọt ngào nhất").

Ái nữ Hồ Hoài Anh gọi bố là "người hùng".

Hơn 1 năm qua, Hồ Hoài Anh rất kín tiếng chuyện đời tư, gần như "biến mất" khỏi showbiz cũng như mọi nền tảng mạng xã hội. Bởi thế nên sau khi đăng tải, hình ảnh nam nhạc sĩ quây quần bên các con nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cư dân mạng để lại bình luận: "Ui em lớn nhanh quá. Dù có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn tuyệt nhất", "2 bố con dễ thương quá", "Em là cô bé ngoan, lớn lên em hãy vẫn ngoan và hiểu chuyện nha",...

Kết hôn từ năm 2009, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang có với nhau 2 con gái là bé Mina (sinh năm 2011) và bé Misu (sinh năm 2015). Sau ồn ào tại Tây Ban Nha hồi giữa năm 2022, Hồ Hoài Anh không chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào lên mạng xã hội. Bức ảnh gần nhất chụp với con gái Mina do anh đăng tải là từ hồi tháng 6/2022. Về phía Lưu Hương Giang, cô vẫn đăng ảnh bản thân và các con nhưng tuyệt đối không có sự xuất hiện của chồng.

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang có chung 2 cô con gái.

Mina và Misu vẫn thường xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ.

Thời gian qua, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang vướng nghi vấn tan vỡ vì lùm xùm đời tư. Từ tháng 6/2022 - tức thời điểm nổ ra ồn ào tới nay, cả 2 không nhắc đến nhau trên mạng xã hội. Tháng 5/2023 vừa qua, Lưu Hương Giang chính thức trở lại showbiz bằng sản phẩm âm nhạc mới nhưng không kết hợp với ông xã như trước đây. Tại sự kiện của vợ, nam nhạc sĩ cũng không có mặt.

Chưa hết, Lưu Hương Giang từng có những chia sẻ đáng chú ý về chuyện tổn thương, tự chữa lành khiến dân tình thêm đồn thổi. Cô cũng né tránh trả lời trực tiếp về tình trạng hôn nhân hiện tại. Nữ ca sĩ chỉ cho biết mình và chồng vẫn cùng nhau chăm sóc 2 con: "Dù thế nào chúng tôi cũng đang rất văn minh với nhau và cùng chăm sóc các con".

Từ tháng 6/2022 đến nay, vợ chồng Hồ Hoài Anh chưa có ảnh chụp chung.

Lưu Hương Giang tránh né trả lời trực tiếp về tình trạng hôn nhân.

Riêng về phần Hồ Hoài Anh, dù không công khai xuất hiện nhưng hình ảnh ông xã Lưu Hương Giang vẫn thi thoảng được "team qua đường" ghi lại. Đầu năm 2023, anh xuất hiện tại đám cưới của nhạc sĩ Hà Chương nhưng né tránh ống kính truyền thông. Gần đây, tên tuổi Hồ Hoài Anh gây chú ý khi xuất hiện trong đêm Chung kết The New Mentor 2023.

Sau hơn 1 năm lùm xùm ở trời Tây, Hồ Hoài Anh vẫn "im hơi lặng tiếng".

Tác giả: NGỌC KIM THẮM

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn