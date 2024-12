Con gái đi lấy chồng vô tình xem camera, nghe bố nói câu này liền tức tốc về nhà

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một ông bố đang gọi con gái về ăn lẩu qua camera đã khiến nhiều người không khỏi cảm động.

Có thể thấy vào chiều ngày 24/12, người bố đã cố gắng để liên lạc với con gái thông qua chiếc camera gắn trong nhà.

Nguồn: Tiktok @Nhà mình có Voi và Ngỗng

“Sao nãy bố gọi không nghe máy?” Dường như sợ con gái không nghe rõ tiếng, người bố đã tiến gần hơn đến chiếc camera và tiếp tục nói:

“K.A. ơi, hôm nay làm lẩu con gà to lắm. Hôm nay làm lẩu con gà to, nhiều rau lắm, hai rổ rau” Những câu nói dù vô cùng giản đơn nhưng có thể thấy tình thương yêu và mong muốn con về bên của người cha trong đoạn video.

Chủ nhân của đoạn video - cũng là con gái của người đàn ông cho biết, may mắn bản thân lấy chồng gần nên chị thường về ăn với bố. Hôm qua do con ốm nên chị đã không thể về. Nhưng sau khi xem camera, nghe được những câu nói trên thì chị đã cố gắng về nhà ăn cơm cùng bố.

Giọng nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt mong chờ của người bố trong đoạn video ngay sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi cảm động bởi tình cảm giản đơn mà trân quý của các bậc cha mẹ dành cho con.

“Hạnh phúc nhất là khi có đủ mẹ cha. Nghe giọng là biết bác chiều và thương con gái mình đến thế nào.”

“Nghe câu gọi con về mà thương quá. Như bố mình, giờ ở nhà 1 mình, soi camera lúc nào cũng thấy ngồi lủi thủi 1 mình trên bàn ăn cơm.”

“Xem video này xong mà chỉ muốn lấy chồng gần thôi.”

Hiện đoạn video vẫn đang nhận được sự chú ý của nhiều người.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn