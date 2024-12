Hình ảnh người bố đứng sau cây cột làm một điều trong ngày con gái đi lấy chồng khiến ai cũng rưng rưng

Từ đoạn video có thể thấy, vào ngày vui của con gái, người bố đã vô cùng trang trọng mặc áo sơ mi trắng và quần jeans rất chỉn chu. Tuy nhiên, thay vì hình ảnh cười nói vui vẻ tiễn con về nhà chồng, người bố lại lặng lẽ bật khóc. Có thể vì ngại để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, bố cô dâu đã đứng trốn ra sau cây cột trong nhà.

Những người khác khi phát hiện ra chuyện này đã bật cười, tuy nhiên, cũng không ít người rưng rưng xúc động trước tình thương của cha khi chứng kiến con gái nhỏ mình đã bao năm chăm sóc giờ sẽ rời xa và trở thành dâu con trong một gia đình khác, có một cuộc sống của riêng mình.

Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người cùng những bình luận hóm hỉnh cũng như thể hiện sự đồng cảm sâu sắc.

“Mình lấy chồng cách 2km mà bố khóc hết nước mắt. Tối hôm sau về bố đã bảo với mẹ con gái mình gầy hẳn đi thế nhỉ”

“Ba mình bình thường kiểu khó gần, ăn to nói lớn. Nhưng lúc mình học xong lớp 12, ngày mai lên thành phố học đại học, ba ôm mình khóc huhu như em bé tới gần sáng. Không biết đi lấy chồng khóc cỡ nào luôn.”

“Con gái mình mới đi mẫu giáo mà chồng đã khóc quá trời rồi, không biết sau này sao nữa.”

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn