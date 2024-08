Con bạc đoạt mạng chủ nợ, chôn xác trong rẫy cà phê để phi tang

Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã cùng tổ công tác tới hiện trường chỉ đạo Phòng PC45 cùng Công an huyện Di Linh và các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ sự mất tích của anh Võ Thành Tuấn. Một số đối tượng thuộc diện tình nghi, có liên quan đến việc làm ăn, vay mượn, nợ nần với anh Tuấn đã lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan Công an, trong đó nổi cộm lên là Trần Quốc Vũ (31 tuổi), ngụ cùng thôn Đồng Lạc 1. Năm 2010, Vũ đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích nhưng được hưởng án treo. Vũ cũng chính là bạn thân của anh Võ Thành Tuấn từ nhỏ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)