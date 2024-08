Cháy kinh hoàng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đến hiện trường

Sáng 7-8, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Hanfimex Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước (thuộc thôn Bàu Đỉa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng) thiêu rụi hoàn toàn nhà xưởng chế biến hạt điều.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một số công nhân của Công ty chế biến, sản xuất hạt điều Bình Phước - Công ty Cổ phần tập đoàn Hanfimex Việt Nam phát hiện lửa bùng cháy từ nhà xưởng chế biến, đóng gói sản phẩm hạt điều.

Lực lượng chữa cháy triển khai công tác cứu hỏa

Nhiều công nhân hô hoán nhau cứu hỏa nhưng bất lực, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ công ty.

Khoảng 7 giờ sáng ngọn lửa cơ bản được khống chế

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hỏa.

Your browser does not support the video tag.

Lực lượng cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 6 xe chữa cháy, cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Khoảng 7 giờ sáng, ngọn lửa mới được khống chế nhưng toàn bộ nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông bị thiêu rụi hoàn toàn. Công an tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Sỹ Hưng

Nguồn tin: Báo Người lao động