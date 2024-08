Mâu thuẫn trong lúc nhậu dẫn đến án mạng

Pháp luật

Ngày 8/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Bảy (SN 1976, ngụ xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi giết người.