Máy bay rơi ngay sau khi vừa cất cánh, toàn bộ người trong khoang không qua khỏi

Một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng vừa xảy ra tại bang Puebla, Mexico khiến 4 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng địa phương, chiếc máy bay một động cơ khởi hành từ sân bay quốc tế Hermanos Serdán, dự kiến bay đến Poza Rica. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi rời đường băng, máy bay bất ngờ mất kiểm soát.

Clip hiện trường sự việc

Đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy chiếc phi cơ nghiêng hẳn sang một bên trước khi lao xuống theo phương gần như thẳng đứng. Máy bay sau đó rơi xuống khu đất nông nghiệp gần khu công nghiệp tại Santa Ana Xalmimilulco.

Các nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy máy bay chao đảo trên không trung trước khi rơi tự do. Lực lượng cứu hộ gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và Vệ binh Quốc gia, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn và điều tra nguyên nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, toàn bộ 4 người trên máy bay đều thiệt mạng. Trong số đó, một nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng còn sống nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Paulo Antonio Vélez V., Marcos Omar Martínez Tavera, Ramsés Olin Zaragoza Burgos và Emilio Gil Ramírez.

Emilio Gil Ramírez - một trong số các nạn nhân (Ảnh: JamPress)

Thông tin ban đầu cho thấy chiếc máy bay gặp nạn có thể là mẫu Cessna 172 - dòng phi cơ 4 chỗ phổ biến thường được sử dụng trong huấn luyện bay. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định chính thức, song các dấu hiệu ban đầu cho thấy có thể liên quan đến lỗi kỹ thuật xảy ra ngay sau khi cất cánh.

Cơ quan chức năng đang mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đáng chú ý, trước đó, vào tháng 6/2025, một máy bay cỡ nhỏ khác cũng từng phải hạ cánh khẩn cấp xuống chính khu vực này ngay sau khi cất cánh. Nhưng may mắn sự việc không gây thiệt hại về người.

Hiện trường sự việc (Ảnh: JamPress)

Trước đó không lâu, một vụ tai nạn máy bay khác tại Mexico cũng gây chấn động khi khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em dưới 10 tuổi. Chiếc phi cơ riêng loại Cessna Citation III khi đó đã đâm xuống một nhà kho gần sân bay Toluca sau khi cất cánh từ khu nghỉ dưỡng Acapulco khoảng 30 phút.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy máy bay rơi xuống khu vực gần sân bóng và khu vui chơi trẻ em trước khi đâm vào nhà kho, tạo ra một lỗ thủng lớn trên tường và bốc cháy. Rất may, không có người bên trong nhà kho vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Các vụ tai nạn liên tiếp liên quan đến máy bay cỡ nhỏ đang làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của loại hình phương tiện này tại Mexico.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn