Cô giáo dạy thể chất Thanh Hoá có vòng 3 dáng chuẩn "trái đào" nhờ thói quen này

Chu Ánh dành rất nhiều thời gian cho tập gym mỗi ngày.

Chu Ánh được biết tới khi đạt danh hiệu á hậu Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Trước đó, cô còn là một giáo viên thể chất, giảng dạy tại TP Hồ Chí Minh. Nhờ duy trì thói quen tập luyện trong nhiều năm, chất lượng cuộc sống của Chu Ánh có nhiều thay đổi tích cực, trong đó phải kể tới sự thay đổi về sức khoẻ và hình thể.

Trên trang cá nhân, Chu Ánh thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tập luyện với người hâm mộ. Cô chọn tập gym để rèn luyện thể chất, "kiến tạo" đường cong hình thể thêm phần quyến rũ hơn. Tính tới thời điểm hiện tại, Chu Ánh đã có gần 7 năm gắn bó với tập gym.

Chu Ánh cao 1,73m cùng số đo 3 vòng chuẩn đẹp đồng hồ cát: 84-60-95cm.

"Đối với tập luyện, tôi chia nhỏ các bài tập và xen kẽ với nhau: 2 buổi tập thân trên, 2 buổi tập thân dưới, 2 buổi tập cardio. Tôi luôn đề cao tiêu chí ăn ngon tập khoẻ. Squat, Hip thrust, Romanian deadlift và các bài kích hoạt nhóm cơ mông nhỏ như đá cáp và tách mông với máy" - Chu Ánh chia sẻ những bài tập để có thân hình quyến rũ, nhất là vòng ba chuẩn đẹp trái đào bao người ao ước.

Một buổi độ vòng ba của Chu Ánh với nhiều bài tập khác nhau.

Đường cong hình thể quyến rũ của cô giáo thể chất Thanh Hoá là kết quả của tập luyện bao năm.

Vòng ba săn chắc, căng tròn là điều mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn. Vòng ba đẹp tạo nên tỷ lệ với vòng eo - hông quyến rũ hơn. Đồng thời, giúp các nàng mặc đẹp hơn với trang phục ôm sát.

Bên cạnh tập luyện, ăn uống khoa học chiếm tới 70% trong việc độ dáng. Về chế độ dinh dưỡng, thực phẩm giàu protein từ trứng, cá, thịt bò, thịt gà trắng, sữa... sẽ giúp người tập xây dựng cơ bắp hiệu quả. Đồng thời, những thức uống có cồn, đồ ăn nhiều mỡ, tinh bột... cần được hạn chế.

Những thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp cơ thể khoẻ từ sâu bên trong, rạng rỡ và xinh đẹp bên ngoài. Vì thế, Chu Ánh còn duy trì việc ngủ đúng và đủ giờ. Nàng hậu đi ngủ từ 11 giờ đêm tới 6 giờ sáng hôm sau. Việc tập luyện được cô lựa chọn các khung giờ linh hoạt để tinh thần được phấn chấn hơn.

Vòng ba trái đào là chuẩn đẹp của bao cô gái.

