Cô gái bị sát hại, phi tang xuống sông Hồng và loạt vụ phân xác rùng rợn

Giết người, chặt xác đốt phi tang: Vào đêm 22/2/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an TP Hải Phòng về việc đối tượng Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi, trú tại xóm 1 xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) liên quan đến vụ án giết người, chặt xác đốt xác phi tang bỏ trốn trên xe khách. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT Công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm thông tin và tổ chức chốt chặn.