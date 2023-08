Cô gái 21 tuổi tố bác sĩ gợi ý ‘cho vui vẻ’ mới đưa thuốc trị ung thư cho mẹ

Cô gái đứng ra tố cáo hành vi này của bác sĩ C. mới chỉ 21 tuổi, chỉ còn có mẹ đang bị ung thư. "Bác sĩ C. đã lợi dụng chuyên môn, lợi dụng sự bức bách cần thuốc cứu mẹ để ép tôi vào đường cùng", K.T. nói - Ảnh: HƯƠNG THẢO

Đơn đề nghị xử lý hành vi gợi ý "cho vui vẻ" của bác sĩ N.Q.C. - công tác tại khoa y học hạt nhân (Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) - đang được Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vào cuộc xác minh.

Bác sĩ Hồ Văn Hân - chánh Thanh tra Sở Y tế - cho biết đã mời T.T.K.T. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM, người tố cáo) cùng bác sĩ N.Q.C. lên làm việc. "Chúng tôi đang xác minh, trường hợp có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển cơ quan công an điều tra".

Cho "vui vẻ" sẽ đưa thuốc?

N.T.K.T. cho biết cô đang là sinh viên năm 3 tại TP.HCM. Gia đình hiện chỉ có cô cùng người mẹ 55 tuổi là bà N.T.T..

Theo trình bày của K.T., từ năm 2020 mẹ cô phát hiện ung thư tuyến giáp và được phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Từ đó đến tháng 3-2023, tình trạng sức khỏe của bà gặp nhiều biến chứng khó thở, liên tục được chuyển vào điều trị tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM.

Tuy vậy ung thư ngày một tiến triển, mẹ cô được chỉ định xạ trị ngoài. Sau 10 tia, sức khỏe quá yếu đành phải tạm dừng.

Trong suốt quá trình điều trị ung thư, K.T. cho biết có quen biết bác sĩ N.Q.C., làm tại khoa y học hạt nhân (Bệnh viện Ung bướu TP.HCM). Theo cô, bác sĩ C. là người từng hỗ trợ tư vấn, điều trị cho mẹ mình.

Do "hết cách", K.T. từng chủ động nhắn tin và được bác sĩ C. hướng dẫn mang hồ sơ bệnh án đến một địa chỉ (là nhà thuốc, trụ sở công ty dịch vụ y tế) trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình cho bác sĩ C. xem hướng dẫn điều trị.

Hai phóng viên (ngồi phía trong) làm việc với K.T. tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: T.T.D.

Theo K.T., ngày 15-4 tại địa chỉ này, sau khi xem hồ sơ, bác sĩ C. nói trường hợp của mẹ cô đã hết cách điều trị, chỉ còn uống một loại thuốc "nhắm trúng đích" có tên Lenvaxen 10 (Lenvatinib) có thể kéo dài thời gian sống.

Hộp thuốc theo bác sĩ C. có giá 14 triệu đồng. Đây là loại thuốc nội bộ và phải được kê đơn giám sát của các bác sĩ. "Lúc này mặc dù tôi đồng ý trả tiền mua thuốc nhưng bác sĩ C. nói không cần tiền và lao vào ôm tôi. Tôi phản kháng đẩy ông ấy ra và đi về" - cô kể.

Một ngày sau, bác sĩ C. tiếp tục nhắn tin cho K.T. nói mẹ cô bệnh nặng "tiên lượng tính bằng tháng". Cô một lần nữa quay lại địa chỉ trên gặp bác sĩ C. lấy thuốc vào tối 18-4. Trong phòng ở tầng hai chỉ có cô và bác sĩ C..

"Ông C. cầm lọ thuốc nhưng không đưa cho tôi. Tôi nói trễ rồi đưa thuốc để về nhưng ông không đưa. Hai bên giằng co qua lại, ông C. nói em làm cho anh vui đi rồi anh đưa thuốc" - chị K.T. giọng run run kể. Và lúc này, theo K.T. thì bác sĩ C. lao vào ôm và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với mình.

"Ba tôi mất năm 2017. Hiện giờ tôi chỉ còn mẹ, tôi không thể mất luôn mẹ được. Cũng chỉ vì muốn có thuốc cho mẹ điều trị, tôi không kịp phản kháng, buộc phải để ông C. thực hiện hành vi xâm hại tình dục" - K.T. bức xúc kể.

Theo cô, sau đó bác sĩ C. đã đưa cô lọ thuốc về cho mẹ uống. Tuy vậy, uống được 15 ngày, mẹ cô xuất hiện tình trạng ho ra máu, tắc đàm, khó thở nên được nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này, ông C. trấn an chỉ là xung huyết mạch máu.

Bức xúc việc này, K.T. đã viết bài đăng trên một diễn đàn y khoa tố cáo hành vi của bác sĩ C., đồng thời gửi đơn đến Thanh tra Sở Y tế, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Bác sĩ bị tố cáo nhiều lần gặp "xin lỗi" và xin xóa bài

Thuốc điều trị "nhắm trúng đích" có tên Lenvaxen 10 (Lenvatinib) được bác sĩ C. đưa cho K.T. nói có thể kéo dài thời gian sống cho mẹ - Ảnh: HƯƠNG THẢO

Sau khi bị đăng bài tố cáo trên mạng xã hội, K.T. cho biết bác sĩ C. đã nhắn tin và gọi điện nhiều lần xin xóa bài. Ngày 11-5, sau khi nhắn tin, gọi điện bất thành, bác sĩ này đã đến trực tiếp Bệnh viện Chợ Rẫy (lúc này mẹ cô đang nhập viện tiếp tục điều trị sau uống thuốc của C.) "xin lỗi", năn nỉ cô xóa bài đăng trên mạng. Bác sĩ này còn mua trái cây vào tận trong phòng bệnh của mẹ K.T. "năn nỉ".

Nội dung đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với bác sĩ C. mà K.T. cung cấp cho báo Tuổi Trẻ thể hiện cô nhiều lần đề cập đến việc mình bị xâm hại. "Làm vậy với tôi anh thấy có xứng đáng là bác sĩ không. Anh có giúp đỡ thật nhưng tôi phải đánh đổi. Anh cho tôi hộp thuốc, anh làm gì tôi?" - K.T. quát lớn nhưng bác sĩ C. chỉ im lặng.

Lúc sau bác sĩ này nói: "Anh nói rồi, nếu như thế anh xin lỗi. Nhưng chuyện này làm tổn thương cả em, anh và mẹ em. Ban đầu anh cũng đâu muốn làm như thế, tùy có người thôi".

Ông này còn thông tin "báo chí đã vào cuộc để họ liên hệ phiền toái lắm" và tiếp tục năn nỉ K.T. "giải quyết tình huống" bằng cách "viết vài dòng rồi xóa đi". "Chuyện bé thôi, mình hãy trở về những thứ đơn giản đi. Rõ ràng nếu bình thường, không có chuyện đó, em biết thừa anh hỗ trợ gia đình làm tốt mà".

Khi K.T. bức xúc hỏi tại sao bác sĩ C. lại coi chuyện quan hệ là chuyện nhỏ? Ông này nói: "Chuyện đó, anh hiểu. Chuyện xảy ra rồi, anh biết em tổn thương. Bây giờ chuyện bé xé ra to rồi" và ông này còn cho biết vừa bị ban giám đốc Bệnh viện Ung bướu gọi điện yêu cầu lên làm việc.

K.T hỏi: "Vậy là anh không biết mình sai hay sao?". Bác sĩ C. nói liền: "Em, sao anh không biết anh sai. Anh xin lỗi, anh hiểu chuyện đó".

Ông C. cũng nói từ trước đến nay giúp rất nhiều bệnh nhân, cho đi còn nhiều hơn cả cái nhận về. "Anh tin, nếu mình không được hành nghề nữa sẽ rất nhiều bệnh nhân chịu thiệt thòi" - ông này nói.

* Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Tố cáo không vì động cơ cá nhân K.T. khẳng định khi tố cáo hành vi của bác sĩ C. không vì mục đích đòi hỏi bất cứ một điều gì cho cá nhân. "Việc này tôi muốn là tố giác để các trường hợp khác cảnh giác không rơi vào hoàn cảnh như tôi" - cô nói.

Tác giả: Hương Thảo - Thu Hiến

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ