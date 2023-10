Cô dâu - chú rể Thanh Hóa đeo vàng trĩu cổ: Hoa trang trí đám cưới có giá bằng 1 chiếc ô tô

Những ngày gần đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip về một cặp đôi - cô dâu chú rể đeo vàng nặng trĩu cổ, trĩu tay khiến dân tình không ngừng "xin vía".

(Nguồn video: Tiktok Tranglinh)

Theo đó, số vòng vàng trên cổ được cô dâu đeo xuống thành dây. Chú rể cũng không kém cạnh khi trên cổ cũng có rất nhiều vòng vàng được đeo lên. Ngoài ra, trên bàn tay, cánh tay của cô dâu - chú rể cũng lấp lánh những nhẫn vàng, vòng vàng khác.

Ngay sau đó, dân mạng đã tìm ra "info" của cô dâu - chú rể hot nhất MXH hiện nay. Đó chính là chú rể Huy Tùng (sinh sống tại TP. Thanh Hóa) và cô dâu Thảo Vy (quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 24/10 vừa qua tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP. Thanh Hóa.

Theo Phụ nữ mới, anh Phi Dương - đại diện đơn vị thi công hoa tươi cho tiệc cưới cho biết số lượng hoa dùng cho tiệc cưới khoảng gần 2 tấn hoa tươi nhập khẩu.

“Cô dâu và chú rể yêu cầu chủ về về vườn thiên nhiên và ánh sao. Tiền hoa gần bằng một chiếc xe ô tô hiệu Vios” , anh Dương chia sẻ.

Hiện tại, vẫn chưa rõ số vàng cưới mà cô dâu - chú rể ở Thanh Hóa nhận được có giá trị bao nhiêu. Tuy nhiên, nhìn vào số lượng vàng mà cặp đôi nhận được, không gian cưới sang trọng mà cặp đôi bỏ tiền ra để tổ chức, không ít bạn trẻ phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn