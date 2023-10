Đeo vàng cưới nặng trĩu cổ, cô dâu chú rể khiến dân tình rần rần 'xin vía'

Những đám cưới mà cô dâu - chú rể nhận được nhiều quà cưới "khủng" vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người. Mới đây, cư dân mạng lại được dịp trầm trồ trước một đám cưới của một cặp đôi, trong đó, điều khiến dân tình phải chú ý chính là số vàng cưới mà cô dâu - chú rể nhận từ người thân, bạn bè.

(Nguồn video: Tiktok Tranglinh)

Theo đó, đám cưới này là của cô dâu Thảo Vy và chú rể Huy Tùng. Cô dâu và chú rể nhận được rất nhiều vàng cưới đến mức "trĩu cổ, trĩu tay". Quả không quá lời khi nói như vậy bởi số vòng vàng trên cổ được cô dâu đeo xuống thành dây. Chú rể cũng không kém cạnh khi trên cổ cũng rất nhiều vòng vàng được đeo lên.

Ngoài ra, trên bàn tay, cánh tay của cô dâu - chú rể cũng lấp lánh những nhẫn vàng, vòng vàng khác.

Bên cạnh đó, nhan sắc xinh đẹp của cô dâu cùng sự bảnh bao của chú rể trong dịp trọng đại cũng khiến dân tình không ngớt lời ngợi khen.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều không khỏi xuýt xoa trước những món quà cưới mà dâu rể nhận được. Bên cạnh đó, những nàng dâu chuẩn bị lên xe hoa cũng không khỏi ước ao, "xin vía" cặp đôi để có thể nhận nhiều quà cưới như vậy.

