Cô dâu 130 kg được mẹ chồng đặt riêng váy cưới, thuê xe mui trần rước

Hoàng Hương và Lộc Thọ gặp gỡ, hẹn hò đến cưới chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm.

Hoàng Hương (sinh năm 2001, ở Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) nặng 130 kg. Cô tâm sự với ngoại hình tròn trịa, chuyện tìm người yêu từng là điều rất khó, chưa nói đến cưới xin.

Khi nhắn tin với ai đó, Hương luôn nói trước về cân nặng của mình. Ban đầu, nhiều chàng trai tỏ ra thoải mái nhưng đến lúc gặp trực tiếp, ánh mắt của họ lại khiến cô tự ti. Trải qua vài lần như thế, Hương dần không còn hy vọng vào tình yêu, cũng không chủ động tìm kiếm nữa.

Đầu năm nay, Hương gặp Lộc Thọ (sinh năm 1994) từ lời mai mối của anh rể. Ngay từ lần đầu gặp, Hương cảm nhận được sự khác biệt ở anh qua ánh mắt: lúc nào cũng đầy tình cảm, không giống những người trước đây.

Mẹ Thọ ban đầu không chấp nhận, thậm chí giận con trai nên đôi trẻ từng muốn bỏ cuộc. Qua thời gian, thấy Thọ quyết tâm và Hương thật lòng, bà dần thay đổi.

"Tôi nhớ mãi buổi gặp hôm đó, mẹ chồng nắm tay tôi nói: 'Bố mẹ chỉ có mình Thọ, giờ có thêm con, mẹ sẽ thương con như con gái ruột'", Hương kể với Tri Thức - Znews.

Nhờ tình yêu của Thọ cùng sự đón nhận từ mẹ chồng, Hương tìm lại được niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Hôn lễ diễn ra hoành tráng, mẹ chồng Hương còn đặt riêng váy cưới, mua đôi giày cao gót phù hợp và đón con dâu bằng chiếc xe mui trần.

Hoàng Hương được mẹ chồng yêu thương, chăm chút trong ngày cưới.

Hẹn hò sau 1 tuần gặp

Từ nhỏ, Hương đã sở hữu thân hình tròn trịa. Là cháu đầu trong nhà, cô được ông bà và ba mẹ chăm chút, bồi bổ.

Cân nặng tăng dần theo thời gian và trở thành rào cản lớn trong cuộc sống của Hương, từ việc mua quần áo, giày dép đến tìm một chiếc xe phù hợp. Đi học, Hương thường bị chỉ trỏ, khiến cô buồn và thu mình lại. Chuyện tình cảm với cô lại đặc biệt khó khăn.

Lần đầu gặp, ấn tượng đầu tiên của Hương về Thọ là chàng trai hiền lành, chín chắn và khác biệt so với những người cô từng gặp. Cả hai nhanh chóng hẹn hò sau 1 tuần.

Khi ở bên nhau, Thọ luôn chăm lo cho Hương, không bận tâm người ngoài soi xét ra sao. Sự chân thành đó khiến Hương muốn ở bên anh trọn đời.

"Mọi người bảo anh Thọ nhìn tôi dịu dàng lắm, chắc chắn rất yêu tôi. Tôi cảm động bởi lần đầu tiên có một người chân thành với mình đến thế", Hương trải lòng.

Lộc Thọ luôn đứng ra bảo vệ nửa kia khi cô bị chế giễu ngoại hình.

Sau khi công khai trên mạng xã hội, Hương đối mặt nhiều bình luận tiêu cực, thậm chí có người cho rằng Thọ lấy cô vì lợi ích. Thực tế, gia đình Hương rất bình thường, chính Thọ cùng mẹ anh mới là người chăm lo chu đáo cho cô.

Mỗi lần thấy bình luận ác ý, Thọ thường là người âm thầm xóa đi hoặc an ủi Hương. Anh từng đề nghị hạn chế đăng hình, nhưng vì biết vợ thích ghi lại kỷ niệm, anh luôn theo dõi từng bình luận để bảo vệ cô.

Những lúc Hương buồn, Thọ đưa cô đi ăn, uống nước hoặc cả hai chỉ đơn giản ngồi xem phim, trò chuyện để xua đi áp lực. Sự quan tâm của Thọ giúp Hương vơi bớt tổn thương và cảm thấy an yên trong cuộc sống.

Mẹ chồng chăm chút từng tí

Trong suốt thời gian Hương và Thọ yêu nhau, mẹ ruột của Hương luôn đứng phía sau ủng hộ. Dù biết gia đình Thọ ban đầu không chấp nhận mối quan hệ vì ngoại hình tròn trịa của Hương, mẹ vẫn luôn động viên hai con.

Đôi trẻ từng chia tay vài lần do gia đình Thọ không đồng ý.

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất với ba mẹ chồng là lúc tôi lén gặp anh trong giai đoạn bị cấm, vô tình bị mẹ anh bắt gặp ngoài đường. Khoảnh khắc ấy khiến cả hai 'đứng hình', tay chân run rẩy", Hương kể.

Khi gia đình Thọ không đồng ý, cả hai cùng nhau đi chùa để cầu mong được chấp thuận. Trong giai đoạn đó, họ nhận được sự giúp đỡ từ chị bạn thân của Hương và cô ruột của Thọ. Những lời tâm sự từ hai người này đã giúp mẹ Thọ hiểu hơn về câu chuyện, từ đó mở lòng và cho phép đôi trẻ đến với nhau.

Sau 9 tháng Thọ và Hương yêu nhau, bố mẹ anh đã mở lòng với bạn gái của con. Khi hai bên chính thức chuẩn bị cho đám cưới, mẹ Thọ trở thành người đồng hành tận tâm nhất.

Tình thương yêu từ chồng và mẹ chồng giúp Hoàng Hương vượt qua nỗi tự ti về ngoại hình.

Biết con dâu tương lai khó tìm váy vừa vặn, bà kiên trì dẫn Hương đi thử đồ, rồi đặt may riêng một chiếc váy cưới phù hợp với vóc dáng. Bà còn tìm cho Hương đôi giày cao gót vừa chân, mong cô tự tin và rạng rỡ trong ngày trọng đại.

Vì dáng người đặc biệt khó ngồi trong xe hoa 4 chỗ, mẹ Thọ chủ động thuê hẳn một chiếc xe mui trần để Hương thoải mái. Bà còn tự tay chỉnh sửa lại áo dài cưới cho con dâu, trang trí phòng tân hôn, thay ga gối nệm và chuẩn bị sính lễ chu đáo để thể hiện sự trân trọng với gia đình thông gia.

"Tôi thực sự biết ơn những điều mẹ đã làm", Hương hạnh phúc nói.

Hiện tại, Hương cũng có kế hoạch giảm cân. Cô dự định thay đổi chế độ ăn và tập luyện nhẹ nhàng để cơ thể thích ứng dần. Việc này không chỉ nhằm cải thiện sức khỏe, mà còn vì cô nghĩ đến chuyện sinh nở sau này, khi phụ nữ thường phải trải qua nhiều thay đổi về vóc dáng lẫn thể trạng.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn