Tiktoker Khánh Huyền diện đồ xuyên thấu khoe đường cong hút mắt

Vũ Thị Khánh Huyền (SN 2004), là một trong những hot TikToker Gen Z thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng những nội dung video sáng tạo, trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Thời gian gần đây, cô nàng sinh năm 2004 không ngần ngại thử nghiệm những phong cách thời trang táo bạo và trưởng thành hơn. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới, hot TikToker xuất hiện tại một không gian nhà hàng sang trọng, lãng mạn. Cô chọn cho mình một chiếc đầm dài được làm từ chất liệu ren trắng mỏng manh, thiết kế theo phong cách xuyên thấu đầy mê hoặc.(Ảnh: IGNV)
Chiếc váy có phom dáng cổ yếm, kết hợp với các chi tiết đường may và họa tiết ren nổi bật ở phần thân trên. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn tinh tế cho vòng một mà còn khéo léo siết eo, tôn lên đường cong "đồng hồ cát" quyến rũ và đôi chân thon dài của Khánh Huyền. (Ảnh: IGNV)
Để tăng thêm vẻ quý phái và lãng mạn, Khánh Huyền đã kết hợp trang phục với găng tay ren trắng dài cùng tông màu, mang lại cảm giác cổ điển, quý tộc. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng, tập trung làm nổi bật đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh đã nhận về "cơn mưa lời khen" từ người hâm mộ của cô nàng: "Xinh quá", "công chúa của lòng tui". (Ảnh: IGNV)
Sở hữu gương mặt xinh xắn, hài hòa với đường nét thanh tú và làn da trắng mịn, Khánh Huyền được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng các biệt danh như "nữ thần TikTok".(Ảnh: IGNV)
Thời điểm mới nổi, phong cách thời trang của Vũ Thị Khánh Huyền được đánh giá là nữ tính, ngọt ngào. Đây là phong cách chủ đạo gắn liền với hình tượng "hot girl đáng yêu" của cô. (Ảnh: IGNV)
Thời gian gần đây, cô nàng "lột xác" sang hình tượng gợi cảm, quyến rũ hơn khi thường chọn những trang phục cắt xẻ táo bạo, thiết kế khoe eo thon, vai trần. (Ảnh: IGNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn