Cơ cấu Trung ương khóa XIV

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV công bố tối 22/1 với 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Trong đó 109 người là ủy viên khóa XIII tái đắc cử, 71 người tham gia lần đầu. Nhóm dự khuyết khóa XIII có 11 người được bầu lên chính thức và 4 người tiếp tục là dự khuyết.

Đại hội bầu tái cử Tổng Bí thư Tô Lâm cùng 9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác vào Trung ương khóa XIV, gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái đắc cử vào Trung ương khóa XIV. Ảnh: TTXVN

123 người từ Trung ương, địa phương nắm 57 ghế

Trong 180 ủy viên chính thức, các nhân sự Trung ương vẫn chiếm đa số với 123 người, còn địa phương 57 người. Đây là tỷ lệ quen thuộc ở nhiều nhiệm kỳ.

Toàn bộ 34 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đều có mặt trong Trung ương khóa XIV; bên cạnh đó là 10 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và 6 Chủ tịch Hội đồng Nhân dân.

TP HCM là địa phương có số ủy viên đông nhất với 5 ủy viên chính thức (Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc) và một ủy viên dự khuyết.

Hà Nội có 3 ủy viên chính thức gồm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Phó Bí thư Thành ủy. Nhiều tỉnh, thành có 2 ủy viên Trung ương, gồm Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân như Thanh Hóa, Ninh Bình, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Thái Nguyên...

Thủ tướng Phạm Minh Chính quá tuổi tái cử Trung ương XIV. Ảnh: Giang Huy

2 Phó thủ tướng và 12 Bộ trưởng tái cử

Trước Đại hội XIV, Chính phủ có 9 Phó thủ tướng. Nhưng trong số 9 người, chỉ 2 người có tên trong Trung ương khóa XIV là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng. 7 Phó Thủ tướng còn lại đã quá tuổi tái cử, gồm Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, các Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng không có tên trong danh sách Trung ương khóa XIV do quá tuổi.

Trong 17 bộ trưởng, trưởng ngành, có 12 người trúng cử Ủy viên Trung ương, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

5 bộ trưởng, trưởng ngành không có tên trong Trung ương khóa XIV gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Tuy nhiên ở các Bộ ngành này, một số cấp phó đã được bầu vào Trung ương, như tại Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực Nguyễn Sỹ Hiệp trúng cử. Tại Thanh tra Chính phủ, hai Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Quốc Đoàn và Dương Quốc Huy. Bộ Khoa học và Công nghệ có Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân trúng cử Ủy viên Chính thức và Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương trúng Ủy viên dự khuyết.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tái cử Trung ương XIV. Ảnh: Giang Huy

Nhiều ủy viên thuộc Ban Đảng, Quốc hội, Quân đội và Công an

Khối Đảng, Mặt Trận có 41 ủy viên, gồm các ban Đảng và cơ quan Trung ương như Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ủy ban Kiểm tra. Trong đó, đa số các trưởng ban Đảng đều tái cử. Riêng ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, không tái cử trong khi Phó ban thường trực của ông là ông Lê Minh Trí tái cử ủy viên Trung ương.

Khối Quốc hội có 16 ủy viên, gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, 3 Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, cùng các Chủ nhiệm Ủy ban như Phan Văn Mãi, Nguyễn Thanh Hải, Hoàng Thanh Tùng, Lê Tấn Tới, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.

Trong lực lượng vũ trang, khối quân đội có 25 ủy viên, gồm các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao từ Bộ Quốc phòng đến các quân khu, quân chủng. Khối công an có 7 ủy viên là các tướng lĩnh đang công tác tại Bộ Công an, gồm Bộ trưởng và các Thứ trưởng chủ chốt.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà là một trong 20 nữ Ủy viên Trung ương. Ảnh: Giang Huy

Tuổi trung bình 55

Trung ương khóa XIV có độ tuổi trung bình khoảng 55 tuổi. Có 20/180 ủy viên chính thức là nữ, chiếm khoảng 10%.

Ủy viên chính thức trẻ tuổi nhất là bà Tôn Ngọc Hạnh, sinh năm 1980, 45 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ủy viên dự khuyết trẻ nhất là Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1988, 38 tuổi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: Báo Vnexpress