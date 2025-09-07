Cố băng qua đường sắt, 1 người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Chiều 6-9, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra giữa đoàn tàu SE6 chạy hướng Nam - Bắc va chạm với 1 người điều khiển xe máy vượt đường sắt đoạn qua phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khi người đàn ông ở Ninh Bình đi xe máy qua đường sắt bị tàu tông tử vong. Ảnh: Thành Nam

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16 giờ 44 phút ngày 6-9 tại km 119+200 thuộc khu gian Cầu Yên - Ninh Bình (thuộc địa bàn phường Nam Hoa Lư).

Vào thời điểm trên, ông Đinh Văn T. (SN 1968; ngụ xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe máy 35F3-61xx đi tới đoạn đường trên. Lúc này hệ thống cảnh báo tự động và chuông cảnh báo đã phát tín hiệu có đoàn tàu sắp qua.

Tuy nhiên, ông Th. vẫn điều khiển xe máy vượt qua đường sắt và bị đoàn tàu tông tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái tàu và nhân viên đường sắt đã phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết và tiếp tục cho đoàn tàu khởi hành.

Hiện, các đơn vị chức năng tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động