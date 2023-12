Xe máy quẹt đuôi xe Camry rồi ngã vào gầm container, một người bị cán tử vong

Khoảng 10 giờ 45 phút, anh V.Đ.M (39 tuổi, quê Nghệ An) chạy xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng TP Dĩ An đi TP Thủ Dầu Một.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến trước số 199 Mỹ Phước Tân Vạn, KP.Tân Phước, phường Tân Bình, TP Dĩ An thì va quẹt vào đuôi một xe ô tô Camry chạy cùng chiều đang rẽ phải vào công ty.

Xe máy quẹt đuôi xe ô tô rồi ngã vào gầm container.

Va quẹt làm anh M ngã ra làn giữa đường đúng lúc một xe container chạy tới cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt dưới bánh xe.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Nhận tin báo, công an TP Dĩ An và Phòng CSGT công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Đồng thời huy động cần cẩu nâng bánh xe container để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Xe cẩu nâng bánh xe container để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Thống Nhất

Nguồn tin: congan.com.vn