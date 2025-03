CSGT giằng co với người đàn ông giữa phố: Đoạn clip đã bị cắt ghép, không phản ánh đúng

Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip dài khoảng 20 giây dưới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý, bình luận trên các diễn đàn. Theo những hình ảnh được ghi lại, một chiến sĩ CSGT đang chạy đuổi theo, khống chế người đàn ông mặc áo đen. Người này sau đó còn ngã ra đường, CSGT kéo dậy và đi lên vỉa hè. Ở một khung cảnh khác, chiến sĩ CSGT và người đàn ông vẫn đang giằng co qua lại. Nhiều người dân xung quanh tụ tập khá đông để quay clip, theo dõi sự việc.

Chia sẻ trên Thanh Niên, thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, PC08 nhận định, đoạn ghi hình đã bị cắt ghép, chỉnh sửa, không thể hiện toàn bộ quá trình diễn ra cũng như không phản ánh đúng bản chất của sự việc xảy ra vào ngày hôm đó.

Sự việc trong đoạn clip diễn ra vào tối ngày 23/3 trên đoạn đường Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu (thuộc phường Cô Giang, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh). Thời điểm đó, tổ công tác của Đội CSGT Bến Thành đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng chống thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận 1.

Khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác tuần tra phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 54P1-39XX có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên tiếp cận phương tiện và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm soát.

Người vi phạm khai nhận tên là Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi) nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người và phương tiện (giấy phép lái xe, đăng ký xe, căn cước công dân). Ông Dũng thừa nhận bản thân đã uống bia trước đó.

Xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được tổ công tác đồng ý, ông Dũng lại tiếp tục xin tổ công tác cho về trụ sở Đội CSGT Bến Thành để chờ người nhà đem giấy tờ lên và cam kết sẽ đo nồng độ cồn tại trụ sở.

Vì vị trí kiểm tra cách trụ sở đơn vị chỉ khoảng 400m nên CSGT đồng ý và phân công người đưa ông Dũng về trụ sở. Trong quá trình CSGT đưa ông Dũng đi bằng chiếc xe vi phạm, người này bất ngờ nhoài lên trước và tiếp tục năn nỉ xin được bỏ qua lỗi vi phạm. Chính hành động này đã khiến chiếc xe đang đi loạng choạng, ngã xuống đường.

Chiến sĩ CSGT đi cùng đã gọi về đơn vị xin hỗ trợ. Trong lúc này, ông Dũng tiếp tục đứng dậy bỏ đi. Thấy vậy, CSGT đuổi theo ngăn cản, dẫn đến giằng co giữa hai bên.

Người vi phạm rời khỏi hiện trường nên CGST đã phải chạy bộ đuổi theo.(Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 23h5’, Công an phường Cô Giang đến hiện trường yêu cầu ông Dũng chấp hành theo hướng dẫn của CSGT, đồng thời hỗ trợ CSGT đo nồng độ cồn cho ông Dũng tại nơi xảy ra sự việc (kết quả đo nồng độ cồn là 0,406 mg/l khí thở). Công an Phường Cô Giang cùng CSGT sau đó đã đưa ông Dũng về Đội CSGT Bến Thành để xử lý.

