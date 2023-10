Clip: Vợ vung cú tát 'trời giáng' khi bắt quả tang chồng ngoại tình, lừa dối suốt 10 năm

Ngày 30/10, nhiều thành viên mạng xôn xao bài đăng của tài khoản T.D (Hà Nội) có nội dung như sau: '2 cái tát cho 10 năm bị lừa dối. 27/10/2023 - ngày mà tao quyết định trả lại cho mày tất cả những gì mày đã lừa dối tao trong suốt 10 năm qua'.

Clip: Vợ vung cú tát 'trời giáng' khi bắt quả tang chồng ngoại tình

Theo nội dung T.D đăng tải, người phụ nữ này cho biết chồng của cô có quan hệ bất chính với đồng nghiệp nữ gần 2 năm qua. Khi phát hiện sự việc, T.D đã thẳng tay tát chồng trước sự chứng kiến của nhiều người. Đoạn clip tát chồng được T.D đính kèm trong bài viết của mình.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết của T.D đã thu hút hàng ngàn lượt thả cảm xúc và bình luận. Nhiều fanpage và hội nhóm coppy nội dung từ trang cá nhân của T.D sau đó đăng tải lại.

Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận bức xúc, lên án trước hành vi chen chân vào hạnh phúc của người khác. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khuyên người vợ nên quyết định dứt khoát tình cảm, không cần thiết làm ồn ào trên mạng xã hội để rồi chính bản thân mình cũng bị phán xét.

Tác giả: Đan Phương

Nguồn tin: kienthuc.net.vn