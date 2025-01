Nhóm người lao vào đánh tài xế ô tô và hỏi “Mày biết tao là ai không?”

Ngày 12-1, anh Lê Ngọc L. (SN 1988, ngụ phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), cho biết đã trình báo vụ việc bị 3 người đàn ông đánh gây thương tích và đập phá xe ô tô gây hư hỏng... đến công an.

Theo anh L., sự việc xảy ra lúc hơn 1 giờ sáng cùng ngày. Anh L. cho biết anh làm nghề tài xế, thời điểm trên anh đang điều khiển ô tô từ ngã tư Đất Thánh về nhà tại khu phố Hưng Lộc (phường Hưng Định). Do đường hẹp nên anh điều khiển xe chạy chậm. Tuy nhiên, khi vừa về đến cổng nhà thì anh bị 2 người đàn ông đi trên một xe máy (không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu say xỉn) chặn đầu xe rồi gây sự.

Clip ghi lại vụ việc

Hai người này cho rằng anh L. chặn đầu xe nên đập phía sau xe anh L. Do anh L sợ bị bể đèn hậu nên mở cửa ra xem và hỏi lý do đập xe thì một trong hai người đàn ông gây sự nói: "Mày biết tao là ai không?". Tiếp đó, hai người lao vào đập phá xe của anh L.

Chưa dừng lại, hai người này gọi thêm một người đàn ông nữa đến rồi lao vào đánh hội đồng đến khi anh L. gục dưới nền sân.

Anh L. cho biết, anh bị đánh chảy máu tay trái và nhiều thương tích trên phần đầu.

Anh L. kể lại sự việc

Theo khẳng định của anh L. anh không hề hay biết nhóm người này và cũng không có mâu thuẫn gì từ trước.

Khi xảy ra sự việc, anh L. đã trình báo Công an phường Hưng Định. Công an phường Hưng Định có đến hiện trường kiểm tra và nói sẽ xử lý vụ việc.

